Faurie: Será "muy difícil cambiar las cosas que están firmadas y negociadas"

El canciller, Jorge Faurie, le respondió al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y consideró que su pedido de analizar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea es una "chicanita política"."Todo esto llevó 20 años, esta construcción no está para que algún dirigente político diga 'yo no lo apoyo'. Es por el bien de los argentinos", resaltó.Además, el funcionario nacional aseguró que "el acuerdo en sí está negociado", por lo que sería "muy difícil cambiar las cosas que están firmadas y negociadas".De esta manera, Faurie cuestionó a Fernández por haber dicho que "no es para festejar" el acuerdo alcanzado por ambos bloques comerciales y advertir que, si es electo presidente, su Gobierno lo va a revisar.En este sentido, el Canciller consideró que el ex jefe de Gabinete debería primero "explicar por qué durante 12 años la Argentina se aisló del mundo y se alió con Venezuela y con Irán".En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que el objetivo de este tratado es "tener un mercado ampliado" en el que "la escala de producción y de consumo sea mayor" que la que existe actualmente en la región latinoamericana.Además, Faurie explicó que "el acuerdo está pensado de manera balanceada entre las dos partes" y cuenta con herramientas "para que los sectores puedan adaptarse a un mecanismo de competitividad".Al referirse a los cuestionamientos de Alberto Fernández, el funcionario señaló que las negociaciones "no tienen que ser valuadas a la luz de la chicanita política" y del "chiquitaje de nuestra dirigencia que nos ha dejado de rodilla en los últimos 12 o 15 años"."Tenemos que trabajar para ser competitivos, para que nos lleguen las inversiones y la tecnología y estar muy atentos a lo que pasa en el ámbito internacional", agregó.