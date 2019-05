La emergencia citrícola podría convertirse en ley la semana próxima

Tras el dictamen de comisión de Hacienda favorable, la declaración de emergencia para la citricultura entrerriana avanza en la Cámara Alta nacional y se espera que la iniciativa sea convertida en ley en la sesión del miércoles que viene, adelantó el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, Ariel Panozzo Galmarello.



"Muy probablemente el miércoles próximo estaremos presentes en la sesión", dijo aunque aclaró que después habrá que aguardar que el Poder Ejecutivo la publique en boletín oficial para conocer "qué alcance que va a tener".



"Cuando uno viene con una rentabilidad cero, hay muchas cosas que no se pueden cumplir y esto es dar un poco de aire a los productores en una situación muy compleja", analizó el dirigente.



Cabe resaltar que la emergencia citrícola implicaría la instrumentación de regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la Anses, entre otros puntos.



En otro orden, consultado sobre si habían logrado respuestas a los planteos que el sector elevó al Gobierno provincial el mes pasado, principalmente referidos a los regímenes laborales que tiene la citricultura y la preocupación de los productores por los juicios laborales, Panozzo Galmarello dijo que "estamos un poco estancados en cuanto a los planteos realizados, no hemos avanzado mucho", lamentó y dio cuenta que los citricultores habían solicitado "una ley para poder hacer las homologaciones a la Secretaría de Trabajo para que no pase a la justicia el tema y que en la primera instancia se pueda trabajar en ese ámbito y que si se llegaba a un acuerdo, se pueda homologar directamente en la Secretaría".



"Son mas deseos que soluciones hasta ahora, pudimos sentarnos y poner las problemáticas sobre una mesa, pero no pudimos avanzar y no nos han dado respuestas favorables hasta el momento", cerró en declaraciones a APF.