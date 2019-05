Bancos bajan tope de compra con tarjeta a quienes se atrasan en pagar el mínimo

¿De qué modo lo hacen?

Menor exposición

Menos deuda

Mejores clientes

Se reactivan las cobranzas

"Como hay quienes reducen su exposición a los activos argentinos en su cartera de inversión, los bancos bajan la exposición al riesgo", admite, en estricto off de record, el presidente de una entidad financiera en los pasillos del Digital Finance Forum del IAEF.(como lo denominan en la jerga financiera) el saldo a financiar con el plástico, ya que la tasa es variable, al contrario de un personal, donde la cuota por lo general es fija."Mucha de la mora de los bancos de tarjeta de crédito pasa a los préstamos personales, ya que los bancos tratan de sacarte de la mora para no tener que previsionar. Además,", detalla el directivo de una entidad., porque no tiene tanto flujo de caja libre para pagar una cuota y está ajustado. Si necesita plata para arreglar el baño y la cocina, por ahora arregla el baño, y luego cuando las cosas mejoren arreglará la cocina", revela un conocedor de los pormenores del negocio crediticio., y a su vez la gente pide menos, al tener su billetera más castigada.Por otra parte, el primer cuatrimestre del año pasado fue uno de los mejores incluso en las fintech que dan créditos por Internet, entonces,. A quienes más les pega es a los bancos más chicos, pero en el sector admiten que la mora subió en todos los productos crediticios en todas las instituciones. Por lo tanto,Ante este escenario, resurgieron. Empiezan a llamar por teléfono a toda hora a los deudores, a la casa y al trabajo, para que paguen, y si el atraso es mayor, mandan carta documento., ya que cuando la cartera se deteriora deben previsionarla, y cuanto más se deteriora, más aumenta la previsión. Fuente: (El Cronista).-