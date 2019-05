Morosidad: "Pagar el mínimo de la tarjeta termina en una complicación"

Qué pasa si no pago

Cómo influye el contexto macroeconómico en la microeconomía familiar. Fue un interrogante que se planteó enel programa que se emite por, donde un abogado especialista en gestión de cobranzas brindó detalles sobre las consecuencias que genera la morosidad, es decir, el incumplimiento de las obligaciones de pago., reveló Leandro Matías Acosta. Pero en ese sentido aclaró que si bien "se registra un crecimiento del índice de morosidad,por bancos, entidades financieras y grandes cadenas de electrodomésticos con las que trabajamos en el estudio", sostuvo al respecto.El abogado especialista en gestión de cobranzas, explicó que, "a los individuos de bajos ingresos es a los que más le afectó esta situación económica, porproducto de la inflación elevada."."A mayor riesgo, mayor tasa. El problema es que si ya para los mejores clientes del sistema financiero, la tasa de interés es muy elevada, una persona de bajos ingresos afrontará una tasa aun mayor", advirtió.Según advirtió,"Las entidades financieras, cuando la mora está muy avanzada, hasta venden sus créditos", sostuvo Acosta.De acuerdo a lo que explicó el abogado, ante los casos de morosidad, se informa de la situación, la deuda con el cliente, y las alternativas de solución que el cliente ofrece en la instancia pre-judicial."Si bien la morosidad ha crecido,, lo que quiere decir que", remarcó el abogado especialista en gestión de cobranzas.Es que según estimó, "en este contexto económico, quedar excluido del sistema financiero y no poder aprovechar un Ahora 12 o Ahora 18, también tiene su costo.".Más adelante, el abogado comentó que, "en una instancia pre-judicial, las entidades financieras, los acreedores, otorgan facilidades, distintas políticas de incentivo, para que sus clientes puedan cumplir con sus obligaciones".Ante la consulta al especialista sobre si desde un estudio de gestión de cobranzas se contemplan situaciones particulares de los deudores, por ejemplo, casos de enfermedad, éste aclaró que,"Una persona que no cumple con su obligación porque atraviesa una enfermedad, con el transcurso de los días y el avance de la mora, se verá informado en el VERAZ o en Banco Central. Todo acreedor te informa al VERAZ por los próximos cinco años, y pasado ese período, por la ley de Habeas Data conocida como la ley del olvido, ya no será informado a las entidades de información crediticia", explicó, al tiempo que aclaró: "En cambio, si uno cumple con la obligación, registrará ese antecedente negativo por solo dos años"., y en esa instancia, se aplicará la tasa activa del Banco Nación para actualizar esa deuda, la que está cercana al 5% desde agosto del año pasado", informó Acosta."Si bien la gente percibe con, nosotros le acercamosa aquel que atraviesa una situación difícil para que pueda resolverla con algún beneficio, ya sea, a mayor plazo o una restructuración de esa deuda, o algún descuento si puede hacer un pago de contado", valoró el gestor.