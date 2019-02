Las tarifas "no encuentran techo": cuáles son las previsiones

"El estado actualmente sigue subsidiando el 40 % de lo que es energía a precio mayorista"

Como se había anticipado en diciembre, los primeros cuatro meses del 2019 estarán sujetos a nuevos valores tanto en la luz como en el gas.Es que el precio mayorista de la electricidad que le vende la Nación a las provincias aumentará 53 por ciento en el año. Y ese porcentaje en Entre Ríos, se aplicará en forma desdoblada: un primer tramo será de un 38% en los meses de febrero, marzo y abril y el segundo será de un 15% que se aplicará entre mayo y octubre.Los entrerrianos sentirán el cimbronazo de los nuevos precios en las boletas de Enersa y de las cooperativas distribuidoras, recién el mes próximo; pero la preocupación por cómo afrontar esta nueva suba se palpa en el aire., que como se sabe, tendrá una nueva estructura de costos actualizada en torno a un 35 por ciento, aunque la última palabra va a surgir de la audiencia pública que se realizará para debatir el tema en Salta el 28 de febrero., manifestó que en lo que respecta al precio mayorista del costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista, "el 27 de diciembre de 2018, el por entonces subsecretario de Energía Electrica, Ingeniero Iguacel, anuncia a través de la resolución 366/2018, el 53 % de incremento al menos hasta el 31 de octubre, en dos tramos. El primero se aplica desde el 1º de febrero hasta el 30 de abril, de un 38 %"."El promedio en una tarifa media global, que vamos a sufrir a partir de las boletas de marzo abril, va a ser de un 26 % aproximadamente. Esto depende del tipo de consumo, no es lo mismo comparar un usuario residencial que un usuario urbano", detalló.En el mismo sentido puntualizó que, Paulín aportó: "Tenían los clubes un beneficio acumulable, la provincia aportaba un 35 % si reunía ciertos requisitos, como estar inscriptos en Personería Jurídica, ya demás si esas instituciones deportivas cedían sus espacios para que entidades públicas, como escuelas, puedan ejercer su actividad, se le daba como beneficio nacional, un 40 % más. La Nación desde hace algunos meses, ha quitado ese subsidio del 40 % extra y solo sigue vigente ese 35 % de tarifa diferencial que otorga la provincia"."Para entender el sistema actual, de cómo llegamos a las tarifas, hay que hacer un poco de memoria y retroceder unos años atrás.", destacó Paulín.En el mismo sentido agregó: ", porque cuando el 1º de enero de 2016, se fija la meta de quita de subsidios al 31 de enero pasado, los factores que determinaban los cuadros tarifarios eran diametralmente opuestos a los factores que tenemos hoy, esencialmente el dólar, que rige el 99 % de lo que es la tarifa eléctrica".En consecuencia, dijo Paulín, "esa quita de subsidios no ha podido llegar a ser del 100% hoy. El estado actualmente sigue subsidiando el 40 % de lo que es energía a precio mayorista"."El jueves estuvimos reunidos con el nuevo secretario de Energía de la Nación y", aseveró.Además, Paulín indicó: "En Argentina, el valor del megavatio hora, en el mercado eléctrico mayorista tiene una tendencia que lo fija Camesa, lo ha determinado entre 60 y 65 dólares. El cómo se llega a esa determinación, aun no lo podemos entender, hemos pedido explicaciones y no hemos tenido una respuesta todavía."., manifestó que "Mientras eso ocurría, se fueron contra una carga tributaria contra el consumo. Cuando se empezaron a eliminar los subsidios, a eso lo empezaron a pagar los particulares."."A gran parte de los subsidios se los pagó paga vía emisión monetaria. Cuando se tuvo que frenar el efecto inflacionario se pasó a endeudar para pagar eso. No obstante,", explicó.El estado debería tomar el padrón y hacer un relevamiento de personas para ver quién realmente necesita subsidio", resaltó.En ese sentido, dijo que "cualquier país que tenga la energía como un elemento estratégico, sí o sí cae en la política de subsidios porque se necesita."."Con este grado de incertidumbre política y económica, lo que pase en las elecciones va a impactar directamente sobre los precios y la inflación.", finalizó., señaló que "actualmente"."Consideramos queFue lo primero que cuestionamos. Aún hoy queremos saber cuáles fueron esos rubros y por qué no se informó de la manera que se tiene que informar de acuerdo al marco regulatorio eléctrico", dijo.Aseguró que ""., indicó que "somos un club de barrio, con pocos socios, la actividad es menor a los otros clubes pero no estamos exentos de esta problemática".En ese sentido, explicó que "".destacó: "Al subsidio, en vez de dárselo a la población se lo están dando a las grandes empresas. Dolarizaron el precio del boca de pozo, en el caso del petróleo, el gas, la energía eléctrica, a las empresas productoras.".