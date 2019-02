Afirman que la inflación de febrero será más alta que la de enero

Tras un enero en el que la inflación de 2,9% fue mayor a la esperada, las subas de febrero están apuntando a un número todavía más alto. "Enero fue complicado y febrero viene peor. Nosotros hacemos una medición semanal y nos da bastante más arriba de 3%", indicó este martes Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, en radio La Red.El economista suma al aumento de tarifas de transporte y electricidad, un fuerte incremento en el precio de la carne, de más de 10%."Si bien el dólar está estabilizado y el crédito está desconectado de la economía real, la inflación sigue siendo muy alta en un contexto de suba de tarifas y reapertura de paritarias que tratan de recuperar algo del año pasado, cuando el salario perdió por goleada contra la inflación", sostuvo el economista.Para Furiase, el hecho de que las paritarias, las jubilaciones y las tarifas se ajustan por lo que sucedió en el pasado genera una inercia que hace que el proceso de desaceleración de la inflación cueste más."Es una condición necesaria tener una política monetaria dura en este momento. Y eso tiene costos en términos de actividad. Si no se hiciera, la inflación sería más alta. Pero no es una condición suficiente", cree el director de EcoGo.Y criticó al Gobierno por su optimismo sobre lo que va a pasar con la inflación: "Es un error de diagnóstico porque no tiene en cuenta que la suba de tarifas es inflacionaria, genera inercia y eso hace que lleve más tiempo y sea más costoso bajar la inflación".Pero tampoco es cuestión de volver a congelar tarifas. "Sin tarifas, el nivel de inflación de corto plazo sería más bajo pero con un problema pateado para futuro, porque hoy la política de recomposición tarifaria tiene que ver con que el Gobierno tiene que bajar subsidios para bajar el déficit fiscal y recibir los préstamos del FMI porque el mercado internacional te cortó el crédito y no te presta", explicó.A pesar de la suba de los últimos días, Furiase cree que el dólar está controlado. Ese control se hizo a costa de secar la plaza de pesos, con una tasa atractiva que captó dólares del exterior. "Pero eso está supeditado a que las condiciones internacionales continúen favorables, lo que permitió bajar el riesgo país de 820 a 670 puntos básicos". Y, sobre todo, hay que ver si esto se sostiene un poco más adelante, "cuando se sume la incertidumbre electoral", afirmó. Fuente: (Clarín).-