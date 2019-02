Europa oficializa el acuerdo para el ingreso del biodiesel argentino

La Comisión Europea oficializó hoy la medida por la cual impone derechos compensatorios definitivos para el ingreso de biodiesel argentino al viejo continente.



A la vez, la CE habilita el ingreso sin arancales del producto local hasta 1,2 millón de toneladas anuales, tal como informó El Cronista el pasado 29 de enero.



A través del documento 32019R0244, publicado en el Diario Oficial de la UE, el bloque pone en marcha desde mañana el "Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por el que se impone un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de biodiesel originario de Argentina".



La medida impuso aranceles que van del 25% al 33,4% para el biodiesel argentino, al considerar que el producto recibe subsidios en Argentina lo que perjudica a la industria europea del combustible verde.



En la decisión oficializada hoy, la CE definió que ocho empresas productoras de biodiesel argentina quedarán exentas del pago de aranceles tras aceptar vender a un precio mínimo fijado de antemano.



La intención de los europeos es que el biodiesel argentino ingrese con valores que el bloque considere "justos" en relación a las industrias del viejo continente.



El máximo para las operaciones sin arancel será en torno a u$s 1000 millones por año, lo que equivale a unas 1,2 millón de toneladas anuales, con un tope cuatrimestral.



Las empresas que acordaron el valor mínimo son Aceitera General Dehesa (AGD), Bunge Argentina, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y COFCO International Argentina.



Esas firmas son las que exportaban al bloque europeo e investigadas por presuntos subsidios, algo que para la CE quedó demostrado y que la industria local rechaza.



La investigación había comenzado en enero de 2018, ante la presentación de los productores de biodiesel de viejo continente. La contraparte argentina rechazó la argumentación de los europeos, pero ante la inminencia de la aplicación de aranceles que bloquearían el mercado, Cancillería y las productoras trabajaron para lograr el acuerdo ahora oficializado.



La CE comenzó a investigar las importaciones al bloque de biodiésel de Argentina -y de Indonesia-en 2012 tras un pedido de productores de biocombustibles del bloque y el año siguiente aplicó aranceles al combustible verde argentino en una investigación por dumping.

Sin embargo en esa ocasión, Europa tuvo que dar marcha atrás con esa medida, tras perder una disputa con Argentina en la Organización Mundial de Comercio (OMC).



La reapertura europea se dio en septiembre de 2017, poco después de que Estados Unidos bloqueara el ingreso a su mercado del biodiesel argentino, al aplicarle aranceles compesatorios y antidumping, primero provisorios y luego definitivos, que superan el 140% y que desde noviembre último entraron en proceso de revisión.



El acuerdo alcanzado ahora con Europa tras la nueva investigación permite a Argentina mantener su principal mercado para el combustible verde, que desde la industria local calculan en u$s 1000 millones anuales.



Conforme con el timmig, la industria espera ahora que arranque la cosecha. Si bien sigue vigente el rechazo argentino a los argumentos de que la producción está subsidiada, desde la industria de biodiesel local manifestaron conformidad con el acuerdo que permite mantener abierto el mercado europeo para el producto.



"Es la mejor solucíón. En un mundo que se está cerrando, se logró mantener abierto nada menos que Europa", enfatizó LuisZubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).



En diálogo con El Cronista, el dirigente manifestó su expectativa optimista, dada la cercanía del inicio de la cosecha de soja que se espera dejará en torno a 55 millones de toneladas, tras un año más que complejo por la sequía que diezmó la campaña, limitó la disponibilidad del poroto de soja para procesamiento tanto para aceite como para biodiesel.



"Es muy bueno el timmig de esta decisión, tras un proceso de más de seis años (si se tienen en cuenta las dos investigaciones), porque se acerca la cosecha, que se espera sea muy buena. Eso dará un mayor procesamiento para fabricar aceite, el producto que más cuesta colocar en el mundo, y Europa abierta permite derivar parte de ese aceite para la producción de biodiesel", expresó Zubizarreta.



En CARBIO son también optimistas en cuanto a lo que puede deparar la revisión del bloqueo de EE.UU. Si bien el proceso se vio demorado por el parate total de la administración de Donald Trump, se espera que en las próximas semanas pueda haber novedades positivas en ese sentido.



Cronista.com.