"Hasta cinco kilos": Suman rechazos las restricciones impuestas por Uruguay

. Ese es el límite que la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay impuso para que los ciudadanos uruguayos puedan entrar desde la Argentina a través de los pasos fronterizos que cruzan el río Uruguay. La medida, difundida el sábado pasado en el país vecino, se tomó ante el contexto de, y de la conveniencia que puede suponer esa cotización para quienes llegan desde Uruguay a hacer sus compras., desde donde manifestaron su desacuerdo y anticiparon queDe hecho, para la noche de este miércoles estaba prevista una reunión con representantes de los, y no tener que estar sorprendiéndonos o pasándola mal depende el momento", argumentó a, Pablo Escher, titular del Centro de Comercio de Colón.Es que las nuevas restricciones fueron difundidas el sábado pasado y se tomó ante el contexto de depreciación del peso argentino ante el peso uruguayo y el dólar, y de la conveniencia que puede suponer esa cotización para quienes llegan desde Uruguay a hacer sus compras.De acuerdo a lo que comentó Escher, la medida causó "rechazo y sorpresa" entre los comerciantes. "Que otra vez implementen esa medida, al igual que lo hicieron en años anteriores... choca y más ahora que venimos de dos años en los que el comercio uruguayo nos estuvo vendiendo. No es justo", sentenció.Y en esa línea, el comerciante se preguntó "por qué no puede haber una apertura por parte del gobierno uruguayo, tal como se mantuvo acá", al tiempo que aseguró que los comerciantes entrerrianos, "no pondríamos una barrera de cero kilo"."Ahora que nos conviene vender a nosotros, que no nos quiten la oportunidad...", indicó.Ante este nuevo escenario del lado uruguayo, Cabrera instó a los centros comerciales de la costa del río Uruguay a "trabajar en conjunto para modificar esta medida".. Y es importante para Gualeguaychú, que con la crisis que estamos teniendo, es plata fresca la que entra", argumentó."En una economía tan shockeada para nosotros, que podamos tener ese granito de arena de ayuda...", esperanzó Cabrera.