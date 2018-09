Restricciones impuestas por Uruguay: "Pedimos que se vuelva atrás con la medida"

Cinco kilos de alimentos sólidos. Ese es el límite que la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay impuso para que los ciudadanos uruguayos puedan entrar desde la Argentina a través de los pasos fronterizos que cruzan el río Uruguay. La medida, difundida el sábado pasado en el país vecino, se tomó ante el contexto de depreciación del peso argentino ante el peso uruguayo y el dólar, y de la conveniencia que puede suponer esa cotización para quienes llegan desde Uruguay a hacer sus compras.



El presidente del Centro de Industria y Comercio de Concordia, Diego Lago, dio su opinión sobre las restricciones impuestas por Uruguay para las compras en Argentina.



"Estamos en total desacuerdo, creemos que es arbitrario, que no tiene porqué existir entre las dos ciudades, ya que termina rompiendo toda idea de ciudad única, de fraternidad, hermandad. Lo que queremos que se vuelva atrás con esta medida, que haya libre comercio", detalló a Elonce TV.



i está vez nos beneficia a nosotros, a buena hora, como hace un par de meses, nos beneficiaba que los concordienses fuera a comparar a salto.

Asimismo dijo que pedirán "que se dé marcha atrás con la cláusula, de lo contrario nos vamos a ver en la obligación de pedir una `cláusula espejo`, en la cual si ellos ponen cinco kilos como restricción, nosotros también, terminando con esto de ciudad única, con la fraternidad y hermandad".



En tanto, dijo: "Estamos convencidos de que lo que nos hace bien a todos, es que haya una libertad de comercio, que la gente de Salto que quiere venir a Concordia porque no consigue determinados productos en su ciudad o porque hay una diferencia de precios, pueda venir a comprar acá, y al revés".



Dejó en claro que "la institución no tiene intención de tomar medidas arbitrarias, sino todo lo contrario, queremos seguir apostando a una ciudad única, pero con igualdad de condiciones".



Lago puso relevancia en que harán el reclamo "en conjunto con las instituciones madres y con el municipio: Vamos a elevar junto a ellos a Cancillería el reclamo". Elonce.com.