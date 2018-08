La suba del dólar impactará en los bolsillos: Los sectores más afectados

Economía El precio del dólar casi duplicó el valor que tenía hace un año en Paraná

La divisa estadounidense este miércoles trepó un 7,5% hasta el récord histórico. Esta disparada cambiaria, ya tiene un impacto concreto en la economía del día a día.Tal como sucede con estos movimientos, quienes miran de reojo las pizarras de los bancos y casas de cambio son aquellos que están a punto de concretar la compra de un inmueble.En tanto, quienes sí concretaron un préstamo a través de las UVA deben aguardarya que la cuota de los préstamos está atada al índice de precios al consumidor, que ya estiman en un 4%.. Si bien, con la llegada de las "low cost" la eliminación del piso mínimo en el precio de los pasajes aéreos de cabotaje desató una verdadera guerra de ofertas entre las compañías que salieron a tratar de captar a la mayor cantidad de pasajeros posible a precios bajos, el contraste se sentirá con los vuelos al exterior. Ocurre que en la tarifa final de los boletos cada pasajero paga en dólares las tasas aeroportuarias si se trata de un viaje internacional, como así también en algunos vuelos regionales., ya que también se verán afectados en el corto plazo por la suba del dólar. Si bien desde el año pasado ambos servicios de streaming se cobran en pesos para los nuevos clientes, no son pocos los que aún tienen la tarifa dolarizada.Pero las consecuencias no terminan allí.. Si bien es prematuro determinar cuánto impactará esta disparada cambiaria en la inflación de los próximos meses, no se descarta que el índice de precios esté afectado en el corto plazo.Los últimos datos del INDEC dan cuenta de esto, mostrando un aumento del 34% en la variación interanual de la Canasta Básica Total -que incluye alimentos, tarifas de servicios públicos e indumentaria-., arrastrando a la suba los costos del servicio de transporte urbano y de carga, y en consecuencia a la población.Vale mencionar que los precios de las naftas en el país van atados a la cotización internacional del petróleo. Desde octubre de 2017, cuando el Gobierno nacional autorizó la liberación del precio de los combustibles, no paran de aumentar.