Disparada del dólar: Economistas ya prevén una inflación anual cercana al 40%

Economía El precio del dólar casi duplicó el valor que tenía hace un año en Paraná

Desde el 25 de abril pasado, cuando se disparó la corrida cambiaria, el dólar no cesó en su escalada y en la jornada de este miércoles alcanzó el precio récord de $34,48. Dado el contexto, diversos economistas ya prevén una inflación anual cercana al 40%, un 25% más que la meta del 15% estipulada a principio de año por el Gobierno.A través de las redes sociales, distintos expertos analizaron la suba y su impacto en el país. El economista y periodista Mariano Kelstelboim escribió en su cuenta de Twitter: "Explota el dólar (otra vez). Confirmado: $33. Sube 2,7%. Se creían que con las palabras de Macri podían tranquilizar y fue peor. Deja una inflación con piso del 38%"."Listo. Cerró el mercado. La suba fue del 8%. El dólar llegó a $35. La 3ra meta de inflación (27/32%) está completamente sepultada. No creo que la inflación vaya a cerrar el año abajo del 40%. Pulverizaron los salarios ¿Misión cumplida?", ironizó Kestelboim.Por su parte, el economista Diego Martínez Burzaco afirmó "que la pérdida de confianza del mercado no es casual ni efímera", y analizó: "-Dijiste traé la plata y confiá, aplicaste el impuesto a la renta financiera -Dijiste que BCRA era independiente, hiciste la conferencia 28/12 -Dijiste inflación a 15%, va a ser 38% -Dijiste dólar a $20, vale $35 En fin".Días atrás, en diálogo con Ámbito Financiero, el economista José Luis Espert había pronosticado que "en 2018, año de gran devaluación, no descartaría que la inflación llegue a tocar el 40% que alcanzó en 2016 y 2014, con un piso en 35%".En sentido, Espert anticipó el anuncio del Presidente: "Mi sensación es que cuando el INDEC informe la inflación de agosto acumulada en los últimos doce meses, la misma va a estar arriba del 32%. De manera que el Gobierno va a necesitar ir al Fondo a negociar cómo corregir esa desviación del acuerdo".De todos modos, y más allá de su visión escéptica, el experto había descartado una crisis como la del 2001: "De ninguna manera. En 2001 hubo un contexto de muertos en Plaza de Mayo, robo de depósitos, un default payasesco de la deuda pública con el Congreso aplaudiendo, y la ruptura de todos los contratos con los privados. Ese conjunto de cosas no tienen la mínima chance de repetirse". (Ámbito Financiero)