El dólar superó los $ 34 pese a subasta de u$s 300 millones y anuncio de Macri

Tras cinco jornadas en alza y luego de marcar ayer un record de $32,05, el dólar continuó este miércoles con su tendencia a la suba tras los anuncios del presidente Mauricio Macri, que acordó con el Fondo Monetario Internacional, el adelanto de los fondos necesarios para cumplir con el programa financiero del 2019.En una jornada de tensión y de fuerte demanda que el Banco Central no pudo contener, el dólar. A las 11, la divisa operaba a $32,16; a las 13 cotizó a $32,32 y luego dio un salto de más de $2.Al final del día, el dólar cerró a $34,45 para los bancos más baratos y a $34,70 en las cotizaciones más caras, salvo el Banco Macro, que lo vendía a $35,10.El Banco Central subastó 300 millones de dólares en el mercado cambiario para intentar contener el precio del billete verde. La subasta se registró cuando la cotización oficial del dólar subía unos doce centavos hasta los 31,10 pesos para la compra y 32,17 pesos para la venta.La entidad que conduce Luis Caputo ofreció 300 millones de dólares y los inversores lo compraron todo, a diferencia de los últimos días cuando la demanda era parcial.El precio promedio de corte de la subasta fue de 31,64 pesos, siendo el mínimo precio adjudicado de 31,60 pesos, se informó.La constante devaluación del peso, la dolarización de carteras por la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, junto con un alto gasto público, una asfixiante inflación y la tendencia recesiva del PBI juegan en contra de la actividad financiera diaria."Si no se restaura la confianza, esto (del FMI) es sólo patear el problema para adelante. Pretender controlar la dinámica cambiaria de corto a costa de comprometer (el) 2020. El mercado siempre se anticipa, por ende es fundamental que den certidumbre", dijo el economista Martín Vauthier, de la consultora Estudio EcoGo.Más presión para el peso: el dólar se aprecia en emergentes. Mientras tanto en el mundo, el dólar se apreciaba frente a la mayoría de las otras divisas mundiales el miércoles, particularmente las de mercados emergentes, debido a que el optimismo por un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos dio paso a preocupaciones de que un conflicto comercial entre Washington y Pekín no termine pronto.Por otra parte, las monedas de la región también mostraban una leve depreciación frente al dólar: El real pierde 0,20%; el peso uruguayo, 0,4% y el peso chileno, 0,56%.