Crece la demanda de termotanques solares

A pesar de los beneficios ambientales y económicos de la energía solar, los altos costos de los equipos para poder incorporarla a los hogares hizo que la expansión doméstica sea lenta. No obstante, con valores que en la actualidad tienden a volverse más accesibles, son más las personas que se inclinan por esta opción para poder ahorrar luz y gas frente a los tarifazos de los últimos años.



En Paraná el mercado se propaga, en concordancia con una demanda que se incrementa. Lo que más buscan los usuarios son los termotanques solares, que generan agua caliente durante el día y mantienen su temperatura durante la noche. Permiten ahorrar, según afirman los especialistas, hasta un 80% de luz o gas.



María Galicchio, arquitecta, titular de una empresa que comercializa este tipo de productos, y referente de la fundación Erasus, abocada principalmente a fomentar el uso de las energías renovables a través de la difusión de sus beneficios y de la capacitación, confirmó a UNO que "crece el interés" por este tipo de alternativas, y explicó que hay tres factores por los que hay mayor inclinación por adquirir este tipo de productos: "El primero se debe a los aumentos de las tarifas; el segundo a que los costos de muchos equipamientos han bajado mucho: antes el panel fotovoltaico era prácticamente inaccesible y hoy algunos se consiguen a precios muy bajos, aunque no son los de mejor calidad, que es lo que hay que tener en cuenta; y el tercero es que hay más gente que tiene una conciencia sobre los beneficios de cuidar los recursos". Acto seguido, subrayó: "A la gente lo que más le interesa son los costos y ayuda que sigan bajando para que su uso se torne masivo".



No obstante, aclaró: "Lo que está faltando realmente en la actualidad es un incentivo para que la gente pueda adquirirlos, sobre todo para que pueda comprar un equipamiento de calidad". En este marco, destacó el anuncio que hizo este mes Enersa respecto del lanzamiento del programa Mi casa solar, a partir del cual financiará la adquisición de los termotanques para que las familias de toda la provincia puedan contar con esta tecnología y ahorrar un 50% o más en su economía.



Galicchio sostuvo que si bien hay mayor demanda de termotanques solares en relación a años anteriores aún hay cierta desinformación sobre su utilidad, y explicó que mayormente la gente adquiere equipos que son más económicos, pero no siempre tienen el mejor rendimiento. "Entre las opciones, el equipamiento atmosférico es menos costoso y sirve para el calentamiento de aguas sanitarias. Lo que ocurre es que por lo general se comporta muy mal con el agua dura y además no tiene ninguna presurización. El agua pasa dentro de los tubos directamente y con el tiempo, si el agua es dura, se va cerrando. Es mucho mejor el equipo presurizado, que cuesta más del doble, pero su vida útil es mucho más larga y logra una vez y media más de agua caliente".



Además de tener un valor más elevado, este tipo de equipos necesita una bomba y encarece aún más su instalación: "A la gente se le complica por esto, ya que los sistemas buenos lamentablemente todavía tienen un costo alto", indicó.



Sobre los precios que se encuentran en el mercado, señaló que arrancan en los 10.000 pesos, pero recomendó inclinarse por un equipo que sea de acero inoxidable al momento de la compra: "Los más económicos y que no son de este material, requieren mantenimiento, la gente por ahí no lo hace y se lo va comiendo la corrosión", afirmó.



Galicchio comentó que los de acero inoxidable se consiguen a partir de los 18.000 pesos y tienen una mayor vida útil. "Después están los equipos presurizados, que son de calentamiento indirecto, que rinden mucho más. En estos casos hay que hablar una inversión de entre 35.000 y 40.000 pesos, pero además se necesita una bomba presurizadora para el agua caliente, que oscila en 12.000 y 15.000 pesos".



Un dato importante que destacó fue que los paneles solares térmicos necesitan una válvula mezcladora para evitar accidentes que pueden causar quemaduras, que incluso pueden llegara ser muy graves: "Es primordial que la gente lo sepa y lo exija cuando va a comprar. Debe colocarse a la salida del tanque, porque la temperatura del agua que baja puede ser muy alta, rondando los 90° o 100° si no se la mezcla. Por eso es fundamental que baje mezclada con esta válvula, que recibe el agua del termotanque solar y el agua fría del tanque. Además de prevenir quemaduras, esto también evita que se acorte la vida útil de los caños".



Por otra parte, refirió que algunos termotanques vienen con una resistencia eléctrica para los días nublados, donde el artefacto baja su eficiencia.

Hugo Iarce también tiene una empresa que ofrece productos para generar energía fotovoltaica y solar térmica. "Con los aumentos de tarifas, que seguirán subiendo en los próximos meses, hay más consultas. Con los valores actuales un equipo se amortiza más rápido. En promedio, uno de 200 litros que incluye una resistencia eléctrica y listo para colocar ronda los 15.500 pesos, y la instalación cuesta unos 3.000 más. Si a un usuario le llega una factura de gas de 1.000 por mes, en un año y medio lo amortiza y no en cinco años, como hasta hace un tiempo atrás. Lo que pasa es que por ahí la gente no tiene todo el dinero en mano para acceder a un termotanque solar".



El vendedor manifestó que en el mercado hay artefactos de diferente calidad y hay que prestar atención a este punto al momento de hacer la compra. "Todos vienen con una garantía y hay empresas que brindan una cobertura de tres años", destacó.



En otro orden, Iarce destacó los avances que existen en esta materia en la provincia de Santa Fe, donde ya hay desde hace tiempo un programa de financiamiento para la implementación de equipos en los hogares y se promueve el uso de la energía solar. Paneles fotovoltaicos Respecto de los paneles fotovoltaicos que generan electricidad a partir de la luz solar, María Galicchio sostuvo que "todavía resulta caro" este sistema para los hogares. "Recién se está empezando a mover, sobre todo en algunas obras que se van haciendo, pero la gente hace la amortización en 12 años, dependiendo de la cantidad de paneles fotovoltaicos", dijo.



A su vez, señaló: "Los sistemas existen, trabajamos desde 2005 con paneles solares y hay bastantes colocados, pero todavía falta algún empuje para que la gente opte por este recurso, y aunque sea caro tenga un incentivo de lo que se puede recuperar en cuanto al ahorro".



En concordancia, Iarce comentó a UNO que en esos casos, a diferencia de lo que ocurre con los termotanques solares que se tornaron más accesibles para muchos hogares, los valores del mercado siguen siendo elevados y por eso no está tan difundido su uso: "Hoy los equipos están disponibles en el mercado, pero energizar una casa con este recurso sale más de 150.000 pesos", aclaró.