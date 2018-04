Cómo cambiar los billetes de dos pesos: Aclaran que el canje "no es directo"

Sociedad Golpeó a una kiosquera porque no le aceptó un billete de 2 pesos

Cómo cambiar los billetes de dos pesos

Recordá que hasta el 27 de abril, las casi 5.000 sucursales bancarias de todo el país tienen que recibir tus billetes de 2 pesos y cambiarlos por monedas u otros billetes, seas o no cliente. Conocé más: https://t.co/Tfwuo0Wkzf#Billete2pesos pic.twitter.com/33JNHJ2TEl — BCRA (@BancoCentral_AR) 9 de abril de 2018

Después del 27 de abril, los billetes de dos pesos dejarán de tener validez, es decir, que saldrán de circulación y ya no podrán utilizarse como medio de pago.A días de la cumplirse ese plazo,consultó a Eduardo Enrique, secretario general de la Comisión Interna del Banco Nación en Paraná, quien aclaró que el recambio de billetes de dos pesos no puede hacerse en forma directa."Se cambiarán los billetes de dos pesos hasta fines de este mes, pero será a través de un depósito en su propia cuenta, en decir, que", explicó Enrique., agregó.En la oportunidad, el bancario advirtió que "no hay la cantidad de monedas necesarias para hacer el recambio, por eso, se está haciendo gradualmente".