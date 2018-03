Suba del dólar impacta en los precios: Prevén inflación cercana al 20% este año

Economía El Banco Central frenó el dólar y finalizó con una leve baja de dos centavos

El dólar abrió ayer con fuerte tendencia al alza, tocó el récord de $ 20,65 y el Banco Central apareció desde el lado vendedor: con una oferta de u$s 30 millones dio vuelta el camino ascendente del precio de la divisa. Finalizó en $ 20,52 para la venta, 2 centavos por debajo del cierre del viernes.La primera intervención en el año, y también la única en casi 7 meses, tiene una explicación:. Cuando se mira cuánto de la suba del dólar pasa a precios, se corrobora esta hipótesis.La elasticidad que existe entre variación del dólar y la inflación es de entre 0,2 y 0,3, sostuvo en diálogo con el diarioJuan Luis Bour, de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas). En ese sentido, recordó que, razonó."En el largo plazo, la elasticidad es de entre 0,2 y 0,3. Es más elevada cuando más laxa sea política monetaria y más baja cuando más estricta", agregó Bour. Para poder identificar cuál es el traslado a precios sostuvo que es mejor observar la. "El Banco Central salió a intervenir para poner un techo; evidentemente ven que la última semana la núcleo está persistentemente", identificó. No obstante, reconoció que puede haber tanto un efecto del dólar como también por tarifas (por el efecto de segunda ronda).También indicó que es más fácil ver cómo evolucionan los precios (en relación al dólar) cuando se miran los bienes importados. En los precios mayoristas, el último dato difundido por el Indec marca una fuerte suba: los que se compran al resto del mundo se expandieron un 7,1% en enero.Y, en los minoristas, el impacto en los combustibles, que en las últimas semanas pegaron dos saltos relevantes: a fines de enero se marcó un incremento de 4,5% y, en febrero, de 3,5%. Ambos aumentos darán impulso aAsí lo prevén tanto la consultora EcoGo como Elypsis, de un 2,6% para febrero. Por su parte, C&T Asesores Económicos estiman un 2%, por la suba de transporte, más el impacto del alza en los combustibles líquidos., sostuvo Martín Vauthier, de EcoGo.El economista Gabriel Caamaño Gómez, si bien no identificó específicamente cuál es el impacto de la devaluación en los precios, reconoció que desde el 28 de diciembre ya subió su expectativa de inflación en 2,5 puntos, desde el 18% a 20,5%. También Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, sostuvo que es muy complejo identificar el impacto directo, el indirecto y también en cómo incide en las expectativas la devaluación. "Este último aspecto está siendo muy relevante, de otra manera el Banco Central no hubiera intervenido", dijo.Para Nicolás Abuchar, de Elypsis,"Esperamos que la evolución del tipo de cambio acompañe a la inflación. Tal vez las variaciones de los primeros meses puede haber influenciado por el alto salto que pegó. Pero mientras se mueva en pequeñas variaciones, el traslado a precios no debería ser tan relevante", señaló.En el último comunicado de política monetaria se detalló que "en las últimas dos semanas también se conocieron los datos de inflación de enero correspondientes al Sistema de Precios Mayoristas. Los registros se ubicaron entre 4,6% y 5,0% respecto al mes previo y estuvieron impulsados por los productos primarios e importados, sobre los que impactaron la depreciación del peso y el aumento en los precios internacionales del agro y del petróleo".