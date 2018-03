El Banco Central frenó el dólar y finalizó con una leve baja de dos centavos

El dólar finalizó esta tarde con un retroceso de dos centavos, a $20,52, tras tocar un récord por la mañana a $20,65, lo cual llevó a que el Banco Central interviniera para frenar la escalada, según trascendió en la city porteña.De acuerdo con un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cerró a un promedio de $19,97 para la punta compradora y a $20,52 para la vendedora.El viernes pasado, el dólar había trepado a $20,54, lo cual significó un aumento de once centavos contra la jornada anterior, mientras que durante la semana acumuló un avance de 29 centavos.El dólar abrió con una fuerte tendencia al alza y el BCRA salió a bajarlo con una intervención directa en el mercado de cambios, algo que no ocurría desde el 11 de agosto pasado. Con su intervención, la autoridad monetaria le puso techo a la divisa, que cerró finalmente en baja."Fue un monto muy chico, entre u$s 30 y u$s 40 millones, pero se lo vio operando a plena luz, se mostró en pantalla y después de eso los privados salieron a vender de inmediato", aseguraron operadores a El Cronista.Después de la movida del BCRA, el dólar mayorista cerró con una baja de 6 centavos a $ 20,21, luego de tocar los $ 20,40 en el MULC.El dólar Banco Nación (BNA) perdió 5 centavos hasta los $ 20,45 tras tocar los $ 20,60. Y el dólar blue operaba a $ 20,28.El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 601,696 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 2 millones."La intervención oficial estimuló el desarme de posiciones y el ingreso de divisas con impacto en la cotización, que ahora tocó mínimos en $ 20,20, siete centavos debajo del cierre del viernes pasado", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios.El analista explicó que "la incertidumbre y los ruidos financieros internacionales tienen influencia en el desarrollo de las operaciones justificando un aumento de la demanda que potencia la suba del dólar llevándolo a un nuevo récord desde la salida de la convertibilidad" a media rueda, antes de la intervención del BCRA.