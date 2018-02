Allanamiento en embotelladora por la presunta evasión de $ 900 millones

A pedido de la AFIP, el juzgado federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón, a cargo del Dr. Néstor Barral ordenó una serie de allanamientos en diversos locales y en la planta comercial de la firma Refres Now, dueña de Manaos, la marca que viene creciendo muy fuerte en los últimos años en el mercado de las bebidas no alcohólicas, tanto que se convirtió en una seria competencia para las líderes del sector, Coca Cola y Pepsi.La justicia actuó a raíz de una investigación realizada por la AFIP por presunta defraudación impositiva que podría superar los 900 millones de pesos. Según informó la AFIP, los hechos que dieran lugar a la intervención judicial "resultaron de la verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y financiera, a través de la cual canalizaría ventas marginales".Fuentes con acceso a la causa le dijeron a Clarín que la investigación se inició por un dato concreto: el flujo de dinero que circulaba entre Refres Now y la empresa The Ultimate Gesous S.A. Esta última movió en 2016 unos 500 millones de pesos, que no se reflejaban en movimientos bancarios. Para la AFIP, se trataría de una firma sin estructura ni capacidad económica que justificar semejante volumen de negocios. "Daría la impresión de que Refres Now creó una empresa fantasma para canalizar operaciones por fuera del radar de la AFIP" señaló una fuente cercana a la investigación."The ultimate gaseous S.A desarrollaría la misma actividad y operaba con las mismas marcas que Refres Now, pero tenía inconsistencias evidentes, como por ejemplo no tenía bienes registrables. Y aparecen como directivos personas sin solvencia económica", dijeron las fuentes.Los operativos finalizaron pasadas las 22 hs del miércoles y se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y zona oeste y norte del conurbano bonaerense, con la participación de aproximadamente 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional. Refres Now tiene oficinas administrativas en Rafael Castillo y su principal planta embotelladora se ubica en Virrey del Pino, ambas en el partido de La Matanza.La AFIP dijo que la justicia secuestró elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos.Manaos está creciendo en el mercado de bebidas azucaradas y también en el del agua mineral, y sus spots publicitarios lograron alto impacto en la opinión pública y las redes sociales.Manaos es la marca que utiliza la empresa Refres Now, que desde hace 30 años opera en la distribución de bebidas. Antes de apostar a la marca propia desde 2004, realizaba tareas de logística para la cerveza Bieckert y los vinos Crespi.La planta de Vierey del Pino fue visitada a fines de 2016 por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en agosto de 2016. Fue a raíz de una ampliación de la línea de producción. En ese acto, Macri pronunció el famoso slogan de la marca: "Vamos Manaos!".En declaraciones realizadas en 2016 al diario La Nación, Walter Canido -uno de los presuntos propietarios de la empresa-, señalaba que la firma alcanzó una participación superior al 20% en el negocio de las gaseosas cola.Refres Now emplea a 270 personas y además de Manaos explota marcas como La Bichy, las aguas Placer y Villamanaos y el fernet Fernandito VII- y se convirtió en el mayor comprador de fructosa -un edulzante utilizado en la elaboración de bebidas y alimentos- de Arcor. "Somos una empresa de La Matanza y acá todos nos conocen", resumió Canido.