El rojo comercial con Brasil creció 34% a u$s 478 millones en enero

Durante el mes de enero, arrojó un déficit de u$s 478 millones, lo cual representa un 34% de aumento interanual.



Las cifras brindadas este jueves por la consultora Ecolatina en base al Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios del gobierno brasileño señalan que dicho aumento obedeció principalmente al fuerte incremento del 16,3% interanual en las importaciones provenientes de Brasil, mermado parcialmente por un aumento del 6,9% de las exportaciones hacia el gigante sudamericano.



El último bimestre de 2017, con los números en rojo, no profetizaba un buen comienzo. Sin embargo logró revertirse la tendencia en materia de exportaciones, las cuales crecieron 6,9% interanual hasta alcanzar los u$s 727 millones impulsadas por el envío de autos, autopartes, combustible, trigo en grano y polímeros plásticos. Esto representa un alza relevante si se toma en cuenta que durante igual período de 2017 las ventas hacia Brasil ya habían crecido 40%.



Pese a ello, las cifras referidas a importaciones dejan muy atrás al rendimiento de las exportaciones al ubicarse en torno a los u$s1.205 millones capitalizando un incremento del 16,5%, el cual mostró una ralentización al ser comparado con igual período de 2017 cuando había llegado al 31,3%.



Esto quedó reflejado en el ingreso al mercado argentino de vehículos de pasajeros, de carga, maquinaria agrícola, autopartes y combustibles provenientes de Brasil. Asimismo, se impulsaron las compras al vecino país de mineral de hierro, productos derivados de aluminio para la producción manufacturera y la construcción. Mientras que el total de exportaciones de Brasil al mundo crecieron 13,8% i.a. en enero de 2018, las ventas de Brasil a nuestro país crecieron de manera más acelerada (+16,3% i.a.).



En cuanto al análisis total, el flujo de comercio bilateral, es decir la suma de exportaciones e importaciones con nuestro principal socio comercial, alcanzó US$ 1.932 millones en enero, lo cual implicó un incremento de 13% respecto al mismo mes del año pasado.



