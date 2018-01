Obligan a importante cantidad de monotributistas a aceptar tarjeta de débito

Foto: Guía para monotributistas. Crédito: El Cronista

El próximo 22 finaliza un nuevo período de recategorización en el Monotributo con nuevos valores en las escalas. Desde el 31 de diciembre pasado, las categorías F a la K están obligadas a aceptar tarjeta de débito.



El universo de categorías del Monotributo obligadas a aceptar pagos con plásticos alcanza a 408.100 contribuyentes aproximadamente. Los monotributistas no pagan comisiones por el uso del POS para cobrar con tarjeta de débito ni alquiler del dispositivo por dos años, precisó la AFIP.



De todos modos, el titular del organismo recaudador, Alberto Abad, reconoció que la obligación de aceptar tarjeta no se cumple ni en los pequeños supermercados ni por parte de los profesionales, porque si bien algunos instalan el POS, luego "no funciona".



El 20 de diciembre finalizó la adhesión al domicilio fiscal electrónico para monotributistas. Hay 2,3 millones de monotributistas adheridos, de un total de 3.470.000 contribuyentes en el régimen simplificado.



También ese día, informó la AFIP, finalizó la confirmación de categorías, en este caso la "A". El 69% del padrón de monotributistas totales cumplió con este trámite nada más.



El límite de Ingresos Brutos anuales para cada categoría para 2018 en el Monotributo, luego de haber sido actualizado por la AFIP será el siguiente:



- Para servicios, va desde $ 107.525,27 (categoría A) hasta $ 896.043,90 (categoría H).



- Para venta de bienes, va desde $ 107.525,27 (categoría A) hasta $ 1.344.065,86 (categoría K).



Para el rubro de Prestación de servicios, el componente impositivo del Monotributo va desde $ 87,04 a $ 3.584,17. En tanto, para Venta de cosas muebles irá desde $ 87,04 a $ 6.048,30.



Si se agrega el aporte jubilatorio y a las obras sociales, la cuota para servicios va desde $ 1.007,41 a $ 4.868,86, y la cuota total para Venta de cosas muebles va desde $ 1.007,41 a $ 7.580,69.