El Gobierno busca prorrogar el Impuesto al Cheque

La única modificación que propone el Gobierno en su iniciativa para prorrogar el gravamen es que el 70% de lo recaudado, que actualmente es destinado al Tesoro Nacional, vaya ahora a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con el fin de "dotar a ese organismo de mayores recursos".



El proyecto para prorrogar el Impuesto al Cheque ingresó a la Cámara de Diputados conjuntamente con el Presupuesto 2018 que presentó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aunque el funcionario no se refirió a esta segunda iniciativa.



El impuesto al cheque fue creado en agosto de 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo como rápida, fácil y diaria recaudación. El gravemen nació como moneda de cambio a las presiones del FMI para garantizar ingresos públicos y evitar el default.



La idea en esos tiempos era que su vigencia se extendiera no más allá de seis meses, pero lo cierto es que el impuesto ya lleva más de 16 años y ahora el Gobierno tiene la intención de darle una sobrevida de por lo menos dos años más.



Algunos gobernadores venían reclamando que la parte de este impuesto que se reparten la Nación y las Provincias, que es un 30% de la recaudación, subiera a una cifra más cercana al 50%, pero en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo eso no fue concedido y se mantiene el mismo esquema.



Durante los últimos días, los mandatarios manejaron esta posibilidad para que sus provincias fueran así compensadas ante la posibilidad de que se modifique el reparto del Fondo del Conurbano.



Vale recordar que la gobernadora María Eugenia Vidal reclamó ante la Corte Suprema de Justicia que se elimine el techo de $ 650 millones que en 1996 se le puso al monto que la Provincia percibe de ese fondo, dado que con el correr de los años terminó siendo el distrito que menos recibe de esa caja.