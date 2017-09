Emprendedores entrerrianos participan de una feria regional

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Alrededor de 40 emprendedores culturales de diferentes localidades entrerrianas participan este fin de semana en la Feria del Centro. Se trata de un encuentro regional de industrias culturales de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba que se desarrolla en Rosario.



El evento, organizado por los gobiernos provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe junto al Consejo Federal de Cultura y el Ministerio de Cultura de la Nación, comenzó este jueves y se extenderá hasta este domingo 10 septiembre en el Galpón 17 de Franja Joven del Río, en predio del Parque Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario. En el evento, titulado la Feria del Centro, participan cerca de 200 emprendedores culturales del sector audiovisual, fonográfico, editorial, de diseño y videojuegos.



El acto inaugural contó con la presencia de la intendenta de Rosario, Mónica Fei; la ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, Chiqui Gonzalez; el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani; el subsecretario de Economía Creativa de la Nación, Andrés Gribnicow; y presidente del Consejo Federal de Cultura y subsecretario de Cultura de Formosa, Alfredo Jara. Entre Ríos fue representada a su vez por el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; el presidente del Ente Región Centro Regional Entre Ríos, Pablo Biaggini; y el coordinador de Industrias Culturales, Aníbal Beorda.



Kueider felicitó a la ciudad y provincia anfitrionas, así como a la provincia de Córdoba y al equipo de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura entrerriana por "haber propiciado este evento que nosotros consideramos de mucha relevancia. Los emprendedores presentes aquí demuestran que la cultura, además de ser parte principal de la identidad de los pueblos, es generadora de trabajo. Lo demuestra el hecho de que no solo producen para el mercado interno, sino que también exportan. Desde nuestra provincia, tal cual nos ha solicitado nuestro gobernador Gustavo Bordet, nos comprometemos a impulsar iniciativas similares y por eso nos ponemos a disposición para que el año que viene este evento se realice en Entre Ríos", señaló.



A su momento, Biaggini, remarcó que la realización del evento significa "dar cumplimiento a uno de los acuerdos fijados en la reunión de gobernadores de la Región Centro, donde industrias culturales había manifestado la necesidad de conformar un espacio anual, ferial, rotativo que se sostenga en el tiempo. Región Centro nació como un espacio de integración pensado para la internacionalización de su producción, con el correr del tiempo también hemos advertido la necesidad de dinamizar el mercado interno. Las industrias culturales nos solo son industrias sin chimeneas, sino que tienen mucha capacidad para generar empleo, incorporar valor agregado a la producción y eso sin duda es sumamente dinamizador de nuestro mercado interno", destacó. Los participantes Leopoldo Papasodaro es de Paraná tiene un emprendimiento llamado Rin. Se trata de zapatos de cuero con diseño propio. "Trato de que sean cómodos, de salir del estándar de vidriera y no ir corriendo detrás de la moda". En relación a la feria señala que "es muy profesional. Siempre intercambiás con gente de otras disciplinas, además de vender compartís también con emprendedores de otros lugares". Comenta que algunos emprendedores le venden a comercios y otros prefieren, como en su caso, el trato directo con el cliente, "le ves la cara a la gente y es como cuando le regalás un chiche a un nene, te agradecen y es algo tuyo que le das. Se lo llevan, están conformes, te dicen que no se quieren sacar el zapato, que más querés", subraya.



Mates Artesanales GW, es el emprendimiento de Graciela Windholz, que pertenece a la Feria de Artesanos de Gualeguaychú. Su especialidad es la confección de mates forrados en cuero y estaba en la feria junto a otra colega de su ciudad que realiza artesanías en alpaca. "Estuvimos conversando con gente del sector editorial, pero también con otros del mismo sector de otras ciudades. Esta es mi segunda salida de la ciudad y es una muy buena experiencia, porque teníamos mucha expectativa y estamos conociendo gente, intercambiando teléfonos y experiencias". Graciela asegura que cada diseño es "único. A mi me gusta lo que hago, es mi vida. Empecé a trabajar en esto porque tenía condicionamientos para trabajar en otras tareas y ahora es mi medio de vida. Te metés en el taller y es tu mundo".



Agustín Baridón, integrante de la Asociación Entrerriana de Realizadores Audiovisuales, participó en un espacio de debate junto a representante de otras provincias, donde se relataron las experiencias en materia de legislación y formas de organización del sector audiovisual. "Cada provincia tiene procesos distintos para poder organizarse y llegar a leyes de fomento, algunos muy similares y otros muy distintos a los nuestros. Tomamos algunas de las ideas que recogimos aquí para trasmitirlas a nuestra asociación. En el caso de Córdoba por ejemplo tienen mucho apoyo del Ministerio de Industria, y es el perfil que queremos darle a nuestra ley y la asociación, para que se reconozca el cine como una industria dinamizadora de la economía y no solo en la parte cultural y artística".



Agustín remarca que en el intercambio con realizadores de otras provincias se habló de "mostrarnos como región. Se debatió sobre si industria, si cultura, de pensarnos desde lo regional, de agruparnos y buscar ideas para incluir y generar más conciencia en el espectador", concluyó. La Feria Un diseño novedoso con maderas y material reciclado es el marco para los stands donde se exhiben producciones con diseño e identidad de la región, espacio para la comercialización y el intercambio con el público rosarino al que se puede acceder gratuitamente. También hay un lugar destinado al desarrollo de charlas e intercambios de experiencias que cada día se enfoca en uno de los sectores convocados. Se suman a estas actividades eventos culturales que conforman también una vidriera para la producción del sector fonográfico.



Debates en torno a la tensión entre cultura e industria, nuevas formas de circulación y distribución de las producciones, intercambio de experiencias en materia legislativa y conversaciones sobre técnicas o formas de planificar un diseño fueron algunas de las temáticas que circulan en el galpón ubicado sobre la costanera rosarina.