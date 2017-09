Unos 800 operarios de Cresta Roja toman planta de localidad bonaerense

Hace algunas horas, 800 operarios tomaron la sede de la empresa ubicada en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría y ahora están atrincherados reclamando las indemnizaciones que les debe la ex Rasic Hermanos, que quebró en 2015.



También reclaman que sean reincorporados 300 trabajadores que en ese momento fueron echados. Mientras, efectivos policiales rodean el lugar.

Mañana los trabajadores tendrán una asamblea para determinar la duración del conflicto pero adelantan que se mantendrán firmes en la medida.

"El conflicto no es por despidos ni por cierre de planta, la gente está reclamando deudas que tiene la empresa con ellos desde que abrió la planta", dijo uno de los operarios que está en el lugar de la toma.



En diciembre de 2015, la empresa se declaró en quiebra. Rápidamente, para evitar el cierre, y no despedir a sus más de 3000 empleados, se otorgó provisionalmente por un mes la explotación al consorcio de empresas Proteinsa S.A (compuesta por las empresas Ovoprot, Tanacorsa y Grupo Lacau, que luego se quedaron con el negocio).



El último conflicto había sido en julio cuando 51 trabajadores fueron desvinculados por la actual administración. Luego de varios cortes sobre la autopista Ricchieri y protestas, intervino el Ministerio de Trabajo y finalmente lograron ser reincorporados.



Ahora reclaman "por deudas que tiene la empresa con ellos desde que abrió la planta", indicaron.