UPCN: “La paritaria no viene bien, las conversaciones están lejos de destrabarse”

“Parece que las conversaciones están lejos de destrabarse”, aseguró la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, y comentó que sólo se propondrían “retoques” a la oferta presentada el lunes, los que “no conformarían a los trabajadores”. Espera que haya definiciones sobre la reglamentación de los pases de contrato de obra a servicio, contemplando la postura de los sindicatos, y que se establezca “una norma general en la cual se encuadren todos los concursos”.

“La paritaria no viene bien, las conversaciones están lejos de destrabarse. Y si bien hay una actitud de escuchar, las soluciones que se propondrían no estarían acordes a lo que planteamos. Son retoques, por lo tanto, no conforman”, expresó la dirigente de UPCN respecto a las negociaciones salariales que se retomarán este viernes a las 9 en la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La reunión paritaria.

UPCN aguarda que, además del aspecto salarial, en la audiencia de mañana haya “una confirmación respecto de las dos reglamentaciones” concernientes a los pases de contratos de obra a servicio. “Eso no puede demorarse más allá de la semana que viene”, subrayó Domínguez. Y advirtió: “No vamos a aceptar que el Gobierno lo haga como se le antoje, tiene que entender que la paritaria se define desde dos lugares: desde el Gobierno y desde los sindicatos. Si no entiende eso, la paritaria es de mentira”, cuestionó.

Concursos

Otro tema sobre el que espera definiciones es el relativo a los concursos en el Estado. “Mantenemos nuestra posición de que debe haber una norma general en la cual se encuadren todos los concursos, por más que después se tomen las particularidades”, remarcó al respecto la Secretaria Adjunta.

También se volvió a referir puntualmente al concurso que busca cubrir el cargo de jefe de departamento del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Nogoyá, sobre el cual el Sindicato ya expresó su rechazo. “Evidentemente nuestro planteo les hizo ruido porque hemos tratado de conseguir el decreto del concurso, pero no está publicado y existe tal hermetismo que nos provoca sospechas”, apuntó y se preguntó “¿dónde está la transparencia ahí?”, aunque señaló que “también podría ser una señal de que no van a avanzar”.

La Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.

“UPCN siempre luchó por los concursos”

Ante una campaña contra UPCN generada en el Registro Civil por un sector sindical que se dedica a dar préstamos usureros, la dirigente sindical recordó a los trabajadores de ese organismo que “si hay alguien que siempre luchó por los concursos es este Sindicato”.

“Evidentemente se generó algún tipo de campaña usando a entidades sindicales que no tienen representación en la paritaria. Dirigentes sindicales que jamás opinaron sobre temas gremiales ahora nos pegan por la postura de UPCN, y encima se equivocan”, remarcó Domínguez.

En ese orden, enumeró: “Fue el Secretario General de UPCN, José Ángel Allende, quien defendió la ley de Empleo Público, que contempla los concursos; y quien también impulsó un proyecto de ley que concretamente reglamenta los concursos y tuvo media sanción en Diputados, pero luego no se sancionó. Fue Allende el que presentó la Ley de Enfermería y la de la Orquesta Sinfónica, que también establecen concursos. Qué nos van a venir a decir a nosotros sobre este tema”.

La última reunión paritaria.

“Lleven alguna propuesta”

“Nadie puede discutir nuestra lucha en el Registro Civil. Recuerden que durante el gobierno de Montiel fue UPCN el que los apoyó cuando hicieron medidas de fuerza por tiempo indeterminado porque echaban a la gente; fue este Sindicato el que convirtió los antiguos planes de jefes y jefas de hogar en empleo público digno; el que peleó por la orgánica; y el que, por un proyecto de Allende, logró el adicional del Registro Civil”, recordó.

“Asimismo, con un compromiso que hicimos cara a cara con los trabajadores, logramos que, antes que se vayan las anteriores autoridades, los trabajadores que se encontraban en situación irregular, sean regularizados con las vacantes que había en el organismo”, agregó.

“Si quieren chicanearnos, lleven alguna propuesta, porque los trabajadores saben lo que ha hecho UPCN en el Registro Civil”, subrayó la Secretaria Adjunta. “Y si hablan en términos personales de Carina Domínguez, estoy orgullosa de ser peronista y de haber trabajado con gobiernos peronistas, porque siempre estuvieron a favor de los trabajadores”, aseveró en un comunicado enviado a este medio.