Frigerio destacó la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale: "Es un orgullo"

La ciudad de Viale vivió anoche la primera jornada de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, un evento que, desde hace 22 años, congrega a miles de personas para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia de Entre Ríos. Con la participación del gobernador Rogelio Frigerio, la fiesta fue inaugurada oficialmente, marcando una ocasión especial para el mandatario, quien reconoció su orgullo por asistir en su actual rol.

“Tuve la oportunidad de venir muchas veces, pero es la primera vez con este cargo, lo que me llena de orgullo”, señaló Frigerio, quien destacó la importancia de la celebración no solo para la región, sino también para el país. “Para mí, es una obligación, además de un gusto, porque quiero mostrar al resto de la Argentina y al mundo esta fiesta maravillosa, donde se come la mejor carne y que es una de las más importantes de la provincia”, agregó el gobernador.

El gobernador recorrió los diferentes fogones

"Es una responsabilidad sostener esta historia"

Frigerio subrayó que el evento tiene una relevancia particular para el sector turístico de la provincia. “Es una oportunidad para que nos conozcan, para que vengan a visitarnos y disfruten de las cosas que sabemos hacer bien, como el asado con cuero y el calor de nuestra gente. Este fin de semana largo hay que aprovecharlo en Entre Ríos”, señaló, invitando a turistas de todo el país a disfrutar de lo que la región tiene para ofrecer.

Además, el mandatario reflexionó sobre el esfuerzo colectivo que implica la organización de estas festividades, remarcando el trabajo conjunto de toda la comunidad. “Es un esfuerzo que lleva meses de preparación. Es una responsabilidad sostener esta historia que se fue gestando hace años, gracias al trabajo conjunto de toda la comunidad, y me llena de orgullo poder mostrarlo”, manifestó.

El turismo como motor económico

En su discurso, Frigerio también se refirió al impulso de políticas turísticas en Entre Ríos, destacando la reciente implementación de un ente mixto de turismo. “Estamos trabajando en políticas claras para aprovechar nuestro potencial turístico, con la participación de los protagonistas del sector, como hoteleros y gastronómicos. El turismo es una fuente clave de empleo en el sector privado, y nuestro objetivo es generar trabajo de calidad para responder a las demandas de los entrerrianos”, aseguró el gobernador.

El gobernador vivió la Fiesta Nacional del Asado con Cuero

La Fiesta Nacional del Asado con Cuero continuará durante el fin de semana, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de la gastronomía local y el calor humano de los entrerrianos. Este evento se ha consolidado como un emblema cultural de la región, atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales.