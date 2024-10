Paritaria salarial: ATE y UPCN analizarán si aceptan o rechazan la propuesta de Provincia

ATE y UPCN confirmaron que evaluarán si aceptan o rechazan la propuesta salarial presentada por Provincia en paritarias.

La oferta incluye continuar cubriendo la inflación mensual; una recomposición semestral del 6,55 por ciento a pagar en dos partes (un tercio se paga en octubre y los dos tercios restantes en noviembre); una suma fija de 40.000 pesos con actualización mensual por variación del IPC hasta diciembre a partir de enero de 2025; y un aumento del 20 por ciento en los contratos de locación de obra, llevándolos a 500.000 pesos.

Al respecto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, a Elonce valoró como un avance a la recomposición semestral del 6.55% y a pagar en dos cuotas, pero cuestionó que “restan puntos por considerar porque queda pendiente el 12% por la brutal devaluación que sufrimos los argentinos en diciembre”.

Y apuntó que “en la propuesta no están contemplados los jubilados” porque la suma fija de 40.000 pesos se paga “como un adicional en negro”. “Son contradicciones porque esos aportes no van a la Caja de Jubilaciones”, sentenció.

“Los jubilados deben estar contemplados en la propuesta porque sigue siendo el sector más cascoteado por el ajuste de Milei y no queremos que ocurra lo mismo en la provincia”, fundamentó Muntes.

“Las asignaciones familiares también son una deuda del gobierno provincial, como los pases a planta permanente”, agregó al referir que se trata de “puntos troncales y significativos para una paritaria integral”.

El consejo directivo provincial de ATE Entre Ríos se reunirá el miércoles, a las 10, para definir si acepta o rechaza la oferta del gobierno; y este martes habrá asambleas en los lugares de trabajo.

Paritaria de estatales entrerrianos. (foto: Gobierno de Entre Rios)

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, mencionó que, “en la conversación con los trabajadores, hay una comprensión respecto de las dificultades, pero también es necesario que llegue dinero al bolsillo, que haya un incremento salarial real”.

“Provincia ya había anticipado que el segundo semestre iba a ser más difícil. Y siempre pedimos al gobierno que no haya despidos, que no ocurra lo mismo que a nivel nacional, porque un trabajador que hoy pierde su fuente de trabajo, es muy difícil”, remarcó al tiempo que aclaró: “Con las propuestas del gobierno, no habría peligro de atraso con respeto al pago de salarios”.