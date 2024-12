Paritaria salarial de estatales entrerrianos: ATE y UPCN analizarán la oferta de Provincia

El gobierno provincial mejoró la propuesta salarial a ATE y UPCN, los sindicatos que nuclean a los estatales entrerrianos. En la reunión paritaria, el Ejecutivo propuso actualizar las asignaciones familiares, cambiar la base de cálculo para los incrementos salariales a partir de diciembre e implementar un incremento salarial con IPC. Tras el encuentro, se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de diciembre, a partir de las 9.

Al respecto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, destacó los avances en la oferta y dio cuenta de la preocupación del sindicato respecto de las negociaciones en 2025 “porque necesitamos previsibilidad para no perder y, si empezamos el año como terminamos el 2024, será complicado”.

“Lo fundamental es lo percibimos como no remunerativo para que todas las propuestas económicas que haga el gobierno avancen con respecto a lo que percibimos en negro y no tienen aportes”, indicó Muntes al remarcar: “Hay que mejorar la propuesta para no perder poder adquisitivo”.

Paritaria salarial de estatales entrerrianos. (foto: Gobierno de Entre Ríos)

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, reconoció que los representantes del Ejecutivo entrerriano revisaron los pedidos planteados en la última reunión y ofrecieron una propuesta alternativa, que evaluarán porque tiene varios ítems y resta determinar cómo se implementarán. “La oferta incluye el reconocimiento de la base de cálculo para noviembre, una actualización en cuotas de las asignaciones familiares y el no cobrar menos que el mes anterior, pero enero y febrero lo interpretamos como un congelamiento salarial, y debemos revertirlo”, sentenció.

Y agregó: “El gobierno no habla de la continuidad del bono de 40.000 pesos, pero si plantea un mecanismo para mantener el nivel salarial”.

En la oportunidad, Domínguez llevó “tranquilidad” a los estatales entrerrianos respecto de qué pasará con los concursos y cómo se harán los pases a contratos de servicio. “El gobierno manifestó que no tiene intenciones de perjudicar a los trabajadores y habrá una reunión especifica técnica para establecer en qué términos se desarrollará este proceso”, sostuvo.

En se sentido, la representante gremial explicó que UPCN sostiene que “los concursos deben hacerse en un marco de reglas claras” e instó a “quitarse los temores por los concursos porque ocurrirán dentro de la administración pública, de manera gradual y controlada”.

“Ayer vimos trabajadores llorando porque en los lugares de la administración pública se habla de cese de contratos y la imposibilidad de mantener a quienes tienen estabilidad”, contó Domínguez; fue por ello que aconsejó a los empleados “que se tranquilicen porque los sindicatos vamos a cuidar las fuentes de trabajo y el gobernador aseguró que nadie quedará sin trabajo y en la provincia se cumplió con esa premisa”.

Domínguez recomendó a los empleados informar al sindicato los dichos de funcionarios de tercera línea que plantean cuestiones que no se tratan en la paritaria “para resolverlo porque los trabajadores no merecen ese nivel de angustia en diciembre”.