La oposición buscará aprobar en Diputados la reforma de la ley de DNU

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para una sesión especial convocada por los bloques opositores con el objetivo de tratar la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y derogar el decreto de canje de deuda (846/24), que fue emitido por el Ejecutivo.

El debate está previsto para las 15 horas, pero el panorama político sigue siendo incierto. El oficialismo, que no cuenta con mayoría en la cámara baja, se esfuerza por reunir a sus aliados con la esperanza de evitar que la oposición alcance el quórum necesario de 129 diputados presentes.

En tanto, el bloque opositor, integrado por Encuentro Federal, Unión por la Patria (UP) y Democracia para Siempre, sostiene que tiene asegurados entre 132 y 135 votos, lo que les permitiría no solo avanzar con la reforma de la ley de DNU, sino también aprobar la derogación del decreto que permite la reestructuración de la deuda sin cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera.

En este sentido, el PRO, que ya adelantó que no dará quórum, se mantendría en su postura de no votar junto al oficialismo. Sin embargo, aún está por verse si los legisladores de este partido se abstendrán o votarán en contra de las propuestas opositoras. "No votaremos con el kirchnerismo", aclararon desde el PRO.

La UCR dividida en su postura, y la posibilidad de veto presidencial

En cuanto al posicionamiento de la UCR, se espera que el partido se divida nuevamente. Algunos diputados radicales, como Karina Banfi, han firmado un dictamen favorable a la reforma de la ley de DNU, mientras que otros, como Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y Federico Tournier, ya adelantaron que acompañarán al Gobierno. En esta oportunidad, se podría sumar a Francisco Monti a ese grupo.

El presidente Javier Milei, por su parte, ya anunció que, en caso de que el Congreso apruebe la modificación de la ley, "vetará la ley". La cuestión ahora es si el oficialismo logrará mantener el apoyo necesario para proteger ese veto en una votación posterior.

Esta modificación de la ley de DNU busca limitar la capacidad del presidente Milei para gobernar por decreto sin pasar por el Congreso. La ley 26.122, que establece que los DNU pueden confirmarse con el aval de una sola cámara, fue impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En la reforma propuesta, se plantea que los DNU puedan caer si uno de los dos cuerpos legislativos rechaza el decreto o si no se trata dentro de los 90 días siguientes a su promulgación.

Advertencias a las provincias

El objetivo primordial del Gobierno en estas horas es que la sesión no se lleve a cabo y que no se trate la derogación del canje de deuda ya que está buscando concretar negociaciones de cara a los vencimientos que tendrá que afrontar en 2025 por un monto estimado de u$s17 mil millones.

Por ese motivo, desde La Libertad Avanza (LLA) salieron el jueves pasado a advertir que la caída del decreto de canje perjudicará las negociaciones para acordar los cambios en el Presupuesto 2025 y que eso afectaría, principalmente a las provincias.

La sesión

El primer debate de la sesión será por la modificación de la ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que los DNU puedan confirmarse con el aval de una sola cámara. El objetivo el limitar la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por DNU.

El proyecto opositor propone que los DNU se caigan en caso de que una sola de las cámaras del Congreso lo rechacen o si no se trata en 90 días desde la promulgación del Poder Ejecutivo.

En segunda instancia, se tratará el DNU que permite al Gobierno renegociar la deuda sin contemplar los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera, que implican cumplir con dos de las tres condiciones, que son mejores plazos, menos intereses y capital y la aprobación del Congreso. (Con información de Ámbito Financiero)