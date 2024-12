Koch sobre Kueider: “Nunca he visto que una persona que esté privada de su libertad pida licencia del Senado”

Daniel Koch, excandidato a Diputado del PJ, es quien tendría la posibilidad de asumir la banca en la Cámara Baja en el caso de que Stefanía Cora tome el lugar de Edgardo Kueider, siempre y cuando avance su expulsión en el Senado de la Nación.

En diálogo con Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, expresó en primera instancia: “Tienen que suceder cosas. En el medio, hay un gobierno nacional que no ha tomado una decisión. Si bien lo hemos escuchado durante mucho tiempo que venían a romper con la casta, a corregir lo que para ellos se estaba haciendo mal, hoy tenemos un senador nacional preso en Paraguay y un Ejecutivo que no ha tomado cartas sobre el asunto y tratando de defenderlo. Escuchamos una ministra de Seguridad haciendo la vocera del Gobierno queriendo justificar acciones e involucrando a terceros que nada se condice con lo que está sucediendo hoy”.

“Estamos muy acostumbrados a lo que Patricia dice y hace. La historia política de nuestra ministra es bastante oscura y sus declaraciones de acuerdo al lugar dónde se encuentra o con quién trabaja pasa su pensamiento. Creo que querer involucrar a otro puñado de legisladores diciendo que si no van todos para el mismo lado, van a actuar”, amplió.

Posteriormente, formuló: “Creo que procesos puede tener cualquier ciudadano, los procesos tienen que ajustarse a derecho y tienen que ser lo más rápido posible. Cuando no es expeditiva, termina no siendo justa. Por eso creo que cada proceso que se abre debe ser rápido y determinante, cosa que la sociedad se quede con la tranquilidad de lo que se acusa o absuelve. No creo que justificando el mal de muchos, sea hoy el justificativo de la expulsión de Kueider del Senado”.

Luego manifestó que “hablándolo y no poniéndolo en el tapete, a quien le toca entrar o salir. Solamente que como parte de la política como ciudadano, estos hechos le hace mal. No importa de qué partido sea. Siempre he sido claro que los poderes tienen que ser independiente. Hoy el presidente y la vicepresidenta tienen las herramientas para demostrarle a la sociedad que realmente su discurso de campaña en este tema puntual de la corrupción, ellos lo van a atacar de frente sin tener en cuenta de lo que pierde o gana, sino qué gana cada uno, sino qué gana el pueblo argentino”.

Nicolás Blanco, conductor de Quién Dice Qué, entrevistó a Daniel Kock. Foto: Elonce

“Nunca he visto que una persona que está privada de su libertad, pida licencia de la Honorable Cámara de Senadores de la República Argentina”, remarcó sobre la situación de Kueider.

Asimismo, señaló que la ley “habla de paridad, no de géneros en cantidades. Las paridades deben estar determinadas y se deben garantizar. Hoy hay seis mujeres y cinco varones. En la nueva composición, habrá seis varones y cinco mujeres. Después la ley habla de la representatividad que cada uno tiene y la legitimidad que te ha otorgado el pueblo a través del voto”.