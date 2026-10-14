El Gobierno nacional aprobó una línea de crédito de US$800 millones para modernizar el Estado

El Gobierno nacional aprobó este miércoles una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinada a financiar el Programa de Transformación del Estado. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1177/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida también aprobó el modelo de contrato correspondiente a una primera operación de financiamiento por hasta 300 millones de dólares, destinada al programa denominado Transformación del Estado Nacional I. Y contempla financiamiento internacional para impulsar acciones de modernización de la administración pública, con el propósito de mejorar las capacidades institucionales y los sistemas de gestión estatal.

El decreto aprobó el modelo de acuerdo para establecer una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión, identificada como CCLIP N° AR-O0039, por un monto máximo de 800 millones de dólares.

Este instrumento permitirá estructurar operaciones de financiamiento destinadas al Programa de Transformación del Estado, conforme a las condiciones previstas en el acuerdo con el organismo internacional.

En paralelo, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo del contrato de préstamo BID N° 6169/OC-AR, por hasta 300 millones de dólares, para financiar la primera etapa del programa.

Los 300 millones de dólares forman parte de la línea de financiamiento prevista y no constituyen un monto adicional a los 800 millones autorizados.

Qué organismos estarán a cargo

El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del programa Transformación del Estado Nacional I.

Según estableció la normativa, la cartera económica actuará a través de la Secretaría de Hacienda y de un Equipo de Ejecución del Programa.

Esta estructura tendrá a su cargo la coordinación interinstitucional, administrativa y fiduciaria de las actividades financiadas mediante el préstamo.

El decreto también incorporó las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo relacionadas con la adquisición de bienes y obras, así como con la selección y contratación de consultores financiados por el organismo.

Autorización para firmar los acuerdos

El Poder Ejecutivo facultó al ministro de Economía, a los funcionarios que designe y al secretario de Finanzas para suscribir los acuerdos de financiamiento y la documentación adicional correspondiente.

Asimismo, autorizó al ministro de Economía o a los funcionarios designados a introducir modificaciones en los instrumentos contractuales, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los recursos.

La disposición también estableció que esas modificaciones no podrán incrementar los montos aprobados ni alterar el procedimiento arbitral previsto en los acuerdos.

La aprobación de los modelos contractuales constituye un paso administrativo y legal para avanzar con el financiamiento internacional del programa. El decreto no dispone despidos, modificaciones salariales, cambios en las condiciones laborales de los empleados públicos ni la eliminación de organismos estatales.

Tampoco estableció un cronograma específico de desembolsos en su articulado. Las condiciones de ejecución y utilización de los recursos deberán ajustarse a los instrumentos contractuales aprobados.