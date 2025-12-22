Gainza valoró el nuevo transporte urbano de Paraná: “Celebro que se hayan dado avances”

El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, realizó un balance del año y de la gestión municipal y provincial. Destacó avances en el transporte urbano y en la digitalización del Estado, y señaló desafíos pendientes vinculados a conectividad, educación y salud.
El secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza, realizó un balance del año que terminó y evaluó los dos años de gestión municipal, en el que destacó como principal avance la implementación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros durante la administración de la intendenta Rosario Romero.
Al analizar la gestión municipal, Gainza consideró que “es una gestión a la que le falta una agenda vinculada al sector productivo, bajar impuestos y tratar de promover al sector privado”. En ese sentido, sostuvo que “no hay una agenda vinculada a promover las actividades económicas del municipio” y comparó el contexto local con el provincial, al señalar que “no se le puede exigir mucha obra pública en un contexto sin muchos recursos”.
Sin embargo, remarcó que el principal hito de la gestión fue el cambio en el sistema de colectivos. “Es una gestión que no ha tenido grandes hitos, salvo lo del colectivo, que ojalá funcione y creo que es importante”, expresó, al tiempo que valoró que se hayan registrado avances en un servicio que “no podía seguir como estaba”.
En relación con el transporte público de pasajeros, Gainza recordó que, durante su etapa como candidato a intendente, la propuesta era avanzar con una licitación individual por línea. “La propuesta era licitar individualmente por línea, como era en el pasado, para que más empresas pudieran participar. Esa era nuestra principal diferencia con lo que se hizo”, explicó en declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7).
No obstante, indicó que celebró los avances alcanzados y consideró que el nuevo sistema representó un cambio necesario para la ciudad. “Celebro que se hayan dado avances vinculados a un tema que no podía seguir como estaba”, afirmó.
Otro de los puntos abordados fue la ordenanza que dispuso la implementación del sistema de estacionamiento medido en Paraná. Gainza señaló que se trató de una iniciativa que su espacio político propuso durante varios años y consideró que el sistema de recaudación podría contribuir a mejorar el transporte. “Ese sistema de recaudación podría colaborar a bajar el costo del boleto o a mejorar la infraestructura de las garitas”, planteó.
En ese marco, cuestionó los tiempos administrativos y legislativos. “Se ha tardado dos años solamente para hacer una ordenanza en un tema que hubiese podido hacer el Ejecutivo sin pasar por el Concejo Deliberante”, expresó. Además, remarcó que, para lograr un sistema sostenible, era necesario “que cada vez más gente utilice el colectivo, bajar el precio del boleto para que sea accesible y mejorar la infraestructura de garitas, que en los barrios todavía es un déficit”.
Desde el plano político en el Concejo Deliberante de Paraná, Gainza se refirió a la situación interna del PRO en el ámbito municipal y al funcionamiento del bloque en el HCD de la capital entrerriana. Indicó que “el bloque tiene una diversidad de componentes que se mantiene igual y unido en el espacio de Juntos por Entre Ríos, que es el espacio del gobernador Rogelio Frigerio”.
Al respecto, mencionó que Maximiliano Paulín se desafiliado del PRO y se incorporó a La Libertad Avanza, aunque continuó integrando el bloque legislativo. “Con respecto a la firma del dictamen de estacionamiento hubo una disidencia en comisión, pero al momento de la votación no se vio reflejada”, explicó, y sostuvo que se trató de “la lógica de un parlamento donde no siempre los cinco del bloque tienen la misma visión sobre todos los temas”.
Asimismo, Gainza afirmó que el bloque mantuvo su unidad política. “Fuimos muy claros en esta propuesta del estacionamiento medido, insistimos en que no necesitábamos una ordenanza para poder operativizar alguna forma de recaudación que no solamente junta dinero para mejorar infraestructura, sino que además ordena el tránsito”, concluyó. “El bloque sigue unido, hay diversidad de criterio para algunos temas, pero todos somos parte del espacio del gobernador”, explicó.
Avances en modernización del Estado
En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), el funcionario también hizo un repaso de las políticas provinciales de modernización. Indicó que, como balance del año, se avanzó en la implementación del expediente electrónico para reducir el uso de papel en la administración pública. “Hoy el gobernador y los ministros ya no firman más decretos ni resoluciones en papel; en la Secretaría de Gobierno todos los expedientes ya se tramitan de manera digital”, detalló.
Asimismo, destacó el lanzamiento de la plataforma Mi Entre Ríos, la digitalización de la pauta publicitaria y la posibilidad de que clubes de barrio y contribuyentes realicen trámites de manera online. Según precisó, la digitalización de impuestos permitirá ahorrar unos 4.000 millones de pesos en impresión y distribución de papel.
Gainza señaló que, entre las deudas pendientes, se encontraba la conectividad en escuelas del interior. “Todavía es una deuda pendiente”, afirmó, y explicó que se comenzaron a implementar soluciones satelitales como Starlink en escuelas rurales, donde el acceso a Internet resultó más complejo.
Educación, salud y desafíos futuros
El secretario de Modernización sostuvo que el balance general fue positivo, aunque reconoció desafíos estructurales. “Dimos pasos muy concretos en esta transformación digital que hace mucho tiempo no se veía en la provincia”, expresó. También mencionó la implementación de talleres de Inteligencia Artificial en escuelas primarias y la creación del primer parque tecnológico provincial.
En cuanto al futuro, identificó como prioridad reducir la brecha entre escuelas rurales y urbanas. “Las escuelas rurales no sólo no tienen conectividad con Internet sino que, muchas veces, los docentes no tienen una formación para poder aprovechar esas herramientas”, indicó.
Además, reconoció como agenda pendiente la incorporación de la historia clínica digital y la telemedicina en el sistema de salud, así como la digitalización de trámites para clubes deportivos del interior. “Escuelas, conectividad, telemedicina y la historia clínica digital son los desafíos para el año que viene”, concluyó. (con información de Análisis)