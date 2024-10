Diputados del bloque Más para Entre Ríos hablaron sobre el Presupuesto presentado por Frigerio

Este martes el gobernador Rogelio Frigerio presentó el Presupuesto 2025 y anunció la baja del déficit provincial. Durante su discurso, detalló que el plan de gobierno para el año entrante implica un incremento del 3,58 por ciento asignado a salud; del 2,78 por ciento en educación y del uno por ciento en seguridad.

Además, anunció un presupuesto para la obra pública que alcanzará el 8,4 por ciento en 2025, cuando el promedio ejecutado entre 2020 y 2023 fue del 4 por ciento.

Tras el anuncio, diputados del bloque Más para Entre Ríos emitieron un comunicado donde criticaron el discurso del mandatario y afirmaron que “eligió otra vez referirse al pasado, en vez de dar una explicación clara a los entrerrianos sobre qué hace su gestión en la Provincia”.

También mencionaron que “casi no se abordó las problemáticas más sensibles de los entrerrianos, agravadas por un tremendo ajuste económico" y señalaron que “se necesita un gobierno provincial que gestione y haga valer sus derechos ante el gobierno nacional”.

El comunicado textual completo

El gobernador Rogelio Frigerio presentó su proyecto de Presupuesto para 2025 y eligió otra vez referirse al pasado, en vez de dar una explicación clara a los entrerrianos sobre qué hace su gestión en la Provincia, que está pronta a cumplir un año.

La convocatoria a la presentación del presupuesto supone hablar de proyecciones de ingresos y egresos para el próximo año, pero en una actitud al menos contradictoria, solo escuchamos argumentos referidos al pasado. Su discurso se pareció mucho al de asunción, o al de apertura de sesiones legislativas, sobrevalorando un supuesto ordenamiento del gasto y abundando en autoelogios de su accionar.

Fue un discurso donde habló poco del presupuesto y menos todavía de los recortes de fondos nacionales que lleva adelante el presidente Milei, del cual Frigerio es un gobernador aliado. Un discurso cargado de imprecisiones en los datos y simplificaciones que apuntan a ubicar los problemas actuales en la gestión anterior, pero que a todas luces no resiste mayor análisis.

Frigerio afirmó que en estos diez meses dedicó su mayor esfuerzo a cuidar la salud, la educación, la asistencia alimentaria y el trabajo de los entrerrianos; pero la realidad muestra una fuerte pérdida de puestos de trabajo en la actividad privada, una dramática caída de la actividad económica y también que no se atiende adecuadamente la demanda alimentaria, la que recae fundamentalmente en los municipios de la provincia o en organizaciones solidarias. Incluso su vocabulario lo deja en evidencia, se refierió a los “gastos” de estos rubros en vez de hablar de inversión.

Del mismo modo, casi no se abordó las problemáticas más sensibles de los entrerrianos, agravadas por un tremendo ajuste económico. Hay que remarcar que no hay equilibrio fiscal posible si las necesidades básicas no están contenidas.

Su frase: “No nos vamos a comprometer a pagar más de lo que podemos pagar” se parece demasiado al argumento del Presidente Milei, pero en este caso para desentenderse de obligaciones centrales de la provincia. No parece casualidad que haya imitado a Milei presentando el proyecto de Presupuesto en la Legislatura, algo inusual e innecesario, para aprovechar la oportunidad de justificar una gestión de gobierno que en diez meses tiene muy poco para mostrar. ¿O acaso alguien vio la reactivación de la obra pública de la que habló el gobernador? Hubiera sido interesante que se refiriera a las 150 obras públicas que “acordó” con el gobierno nacional pero que no están en el presupuesto que impulsa Milei para 2025.

Poco dijo Frigerio del contenido del proyecto de presupuesto y de lo que planea hacer el gobierno. Pero lo cierto es que el discurso sobre la gestión anterior convence cada vez menos en la provincia, y que lo que los entrerrianos necesitan es un gobierno provincial que gestione y haga valer sus derechos ante el gobierno nacional.