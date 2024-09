Cristina Fernández criticó Milei por los incendios en Córdoba: "No ejecutó ni un solo peso de los asignados"

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner criticó al gobierno de Javier Milei por su inacción ante los incendios en Córdoba, señalando que "en el primer trimestre de 2024" no se ejecutó ningún peso de los fondos destinados al Manejo del Fuego.

"Desde hace días, la televisión muestra las devastadoras imágenes de los incendios en Córdoba: Capilla del Monte, Dolores, Los Cocos y su implacable avance hacia otras localidades. Muchas personas están perdiendo sus hogares, sus proyectos de vida y sus animales. Bosques y fauna están siendo consumidos por las llamas", lamentó Fernández de Kirchner.

En un extenso mensaje en redes sociales titulado "Argentina bajo fuego", destacó que la imagen más alarmante fue la de un "gran bidón de nafta" que había sido utilizado para iniciar el fuego. Además, recordó que en 2020, a propuesta de Máximo Kirchner, se aprobó una modificación a la Ley de Manejo del Fuego para ampliar las restricciones sobre el uso de tierras afectadas por incendios.

"No es una ley punitivista, sino de preservación y recuperación de ecosistemas, ya que no distingue si el origen del fuego fue intencional o no, aunque el 95% de los incendios son provocados por acciones humanas como el lobby inmobiliario y la explotación agrícola. La modificación busca desincentivar estas prácticas, inhabilitando el loteo o cualquier uso distinto de las tierras antes del incendio", explicó.

Kirchner también sugirió que "sería beneficioso que Córdoba ajustara su normativa provincial a la Ley nacional". Criticó además que, desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno dejó de proporcionar informes diarios sobre incendios, algo crucial en el contexto actual de crisis climática y eventos extremos, que el Presidente ha llegado a negar.

Por último, enfatizó que "en el primer trimestre de 2024, el Gobierno Nacional no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al Manejo del Fuego". Ante esta situación, el gobierno de Córdoba anunció hoy el aumento a $5.000 millones del Fondo Permanente para Atención de Desastres, dado que los incendios ya han consumido más de 16 mil hectáreas en la región de Punilla.