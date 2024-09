Troncoso sobre el conflicto docente: “Es indeclinable: día que se para, día que se descuenta”

En el marco del conflicto entre el gobierno provincial y los gremios docentes, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, apuntó a Agmer por el rechazo de las ofertas salariales, acusó al sindicato por tener “un tamiz político, casi ideologizado” durante las negociaciones y ratificó a Elonce que se descontarán los días de paro.

“El jueves pasado salió el rechazo en congreso de Agmer a la anteúltima propuesta salarial; nos juntamos el viernes en una nueva audiencia, reforzamos la oferta, pero la rechazaron in limine y no fue ni a congreso”, repasó al referenciar que el sindicato docente “declaró medidas de fuerza un jueves, cuando aún regía la conciliación obligatoria”. Para Troncoso, la acción gremial “abre dudas desde lo jurídico y una ventana para ir a la Justicia para que intenten aclarar eso”.

Se recodará que el gobernador Rogelio Frigerio anunció la recomposición del Fonid e Incentivo Docente con fondos provinciales, tal como se percibió siempre cuando lo pagaba Nación. Asimismo, prometió “recomponer el atraso salarial acordado los gremios, del 6.55% durante los próximos tres meses, remunerativos”.

Para Troncoso, “la decisión del gobernador y el aumento que se otorgó por decreto está en plena consonancia con lo que el sindicato peticiona permanentemente, pero la pregunta es por qué no quiso firmar”.

“No hay ningún punto que haya pedido el sindicato que no se haya tenido en cuenta en esta oferta salarial, con lo cual, nos abre muchos interrogantes en relación al proceder y el accionar del gremio”, cuestionó al mencionar que “Agmer solo nuclea al 30% del 100% de los docentes”.

“En un contexto de complejidad, los salarios docentes están dos puntos por encima de la inflación”

“Esta oferta salarial cuesta casi 70 mil millones de pesos en un contexto de escases de ingresos inusitada e inaudita en la historia”, fundamentó el ministro y apuntó: “El problema de la sabana corta es que se pone la plata en el sector docente y se la saca de otro lado, pero pareciera que el sindicato no lo entiende por su proceder”.

“El sindicato pide cosas que no pidió hace 25 años atrás a nadie; está en una posición de extrema rigidez cuando, desde que asumimos el gobierno, la inflación contabilizada fue de 102 puntos y, con el último anuncio del gobernador, generamos un aumento salarial de 104% en nueve meses y son dos puntos por encima de la inflación en un contexto de extrema escasez, de un gobierno nacional corrido de las necesidades y las demandas de la provincia, con un núcleo inflacionario de cuatro o cinco puntos por mes”, argumentó Troncoso.

El ministro, al fundamentar el “enorme esfuerzo” de la gestión provincial para recomponer el salario docente, sentenció: “Garantizamos que nunca más un salario docente esté por debajo de la línea de pobreza porque instrumentamos una cláusula gatillo automática de diez puntos por encima de la canasta básica familiar tipo 2 para que nunca más haya en la base de la pirámide salarial salarios por debajo de la línea de pobreza”.

También mencionó el aumento de la movilidad docente llevando el tope de distancia a los 80 kilómetros y la restitución con fondos provinciales el Fondo de Incentivo Docente y el ítem Conectividad; se recordará que estos dos adicionales son los que el gremio docente exige que ahora sean de carácter remunerativo.

“Es muy difícil no darle un tamiz político, casi ideologizado a la posición de Agmer, un sindicato que rechazó seis ofertas salariales al hilo”, disparó Troncoso y se preguntó: “Cuál es la intencionalidad política del sindicato y si la condición conduce, realmente, los intereses de los docentes?”.

En relación a la alta adhesión que tuvo el paro docente, el ministro reconoció que “es muy difícil desandar un paro cuando estaba anunciado hacía una semana antes”; y dio cuenta de la importancia de “afinar los mecanismos de control del ausentismo docente”. Es más, comunicó que se realiza una auditoría al Consejo General de Educación “para mejorar las liquidaciones del organismo, el control de ausentimo y se instrumentará la declaración jurada, como una herramienta que redundará en mejoras para optimizar el presentismo”.

Declaración jurada

El Consejo General de Educación (CGE) llevará a cabo un relevamiento mensual sobre la prestación de servicios docentes y no docentes en las instituciones educativas de la provincia, tanto públicas como privadas. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante un formulario individual y personal en el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).

Al respecto, el funcionario señaló que “ya se está implementando, salvo en algún caso en particular. Quien no la firma, para la patronal se encuentra ausente. No hay mecanismo de control más directo que el gobierno con el docente”.

Adelantó que “vamos a implementar una doble revisión, al estilo Santa Fe, donde los padres y las familias también van a refrendar si el docente fue a no. Es un doble visado de la declaración jurada”.

Fonid y descuentos por paros

“Fonid y Conectividad es un monto no remunerativo se pagará en los mismos términos que lo hacía el gobierno nacional, por lo que no impacta en los pasivos. En ese sector si impacta es el 6,5 por ciento que consensuamos con el gremio que es por el deterioro salarial del primer semestre. Son remunerativos, bonificables y se pagan en tres cuotas a partir de los salarios de septiembre que se cobra en octubre”.

Ratificó que se descontarán de los haberes las jornadas no trabajadas por los docentes. “Es de las pocas herramientas que tiene el Estado para hacer un contrapeso de las acciones directas del sindicato. Nosotros respetamos el derecho de huelga y tenemos el derecho de descontar. Es una posición indeclinable: día que se para, día que se descuenta”.

Pese a ello, también confirmó que el diálogo y la búsqueda de consenso siguen abiertas, pero “ante la intransigencia de la otra parte, hemos tenido que tomar una decisión”.

“Son muchísimos los docentes que nos decían que evitemos que están de rehenes del gremio y que busquemos un aumento por decreto. Tenemos un apoyo social en ese sentido y de enorme dentro de la masa de docentes”, cerró Troncoso. (Elonce)