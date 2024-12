“Comentarios ignorantes”: Villarruel explicó por qué no frena los aumentos en el Senado

En medio de las versiones sobre su responsabilidad en los aumentos salariales otorgados en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a despegarse de la cuestión y ratificó que no tiene decisión sobre ese punto.

Villarruel utilizó su cuenta de X para contestarle a un usuario que la cuestionaba de manera agresiva. “No cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde hace un año”, aclaró la vicepresidenta.

Luego se refirió a la diferenciación que el propio presidente Javier Milei marcó en una entrevista, donde dijo que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había actuado frente a los aumentos, mientras que Villarruel no había intervenido.

“No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados”, aclaró.

Por último, cerró su mensaje deseando felicidades para esta época del año.

Milei había opinado sobre el tema.

Qué había dicho Milei

"Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace…les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica", había comparado el presidente Milei en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura.