Buscan sesionar en el Senado por emergencia en discapacidad y la regulación de DNU

La oposición buscará sesionar esta semana para aprobar el proyecto que regula la legislación de decretos e insistir con el proyecto que declara la emergencia en discapacidad.

El día y la hora se definirá en una reunión a concretarse en el inicio de la semana. No descartaban que las puertas del recinto se abran el miércoles, según confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

Decretos de Necesidad y Urgencia

De esta manera, las bancadas opositoras intentarán limitar el uso, principalmente, de los decretos de necesidad y urgencia; herramienta de la que Milei hizo uso y abuso para muchos senadores.

La iniciativa obtuvo un rápido despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa Alejandra Vigo, en el que confluyeron no solo el kirchnerismo, sino también la UCR, PRO y provinciales.

Establece un plazo de 90 días corridos para su aprobación por ambas cámaras o se considera “derogado” dejando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

También se sumará a la eventual sesión la insistencia del proyecto que declara la emergencia en el área de discapacidad -vetada por Milei-, que ya cuenta con la media sanción de Diputados. Necesita ser aprobada por dos tercios algo que se da por hecho en la Cámara alta.

Al Senado ya ingresaron la semana pasada otros dos proyectos aprobados en la Cámara baja: el que incrementa penas en delitos de evasión y el que modifica el huso horario, impulsado por el radical Julio Cobos. Ambos tendrán giro de comisión. El segundo se encamina a dormir. Fuente: Noticias Argentinas

