ATE Entre Ríos volvió a pedir la apertura de paritarias

ATE Seccional Entre Ríos envió una nota a la Secretaría de Trabajo provincial para solicitar que se convoque a la paritaria salarial para el último trimestre del año, pedido que ya había realizado 10 días atrás.

El Plenario de Secretarios Generales y la Comisión Directiva de la ATE realizado el pasado 16 de septiembre, estableció los puntos a llevar a la paritaria, entre los que se menciona el recupero del poder adquisitivo perdido en el primer semestre, blanqueo del bono y recomposición salarial; el reclamo de la devolución de los días descontados por paro y la actualización del salario familiar.

Al respecto, Oscar Muntes, secretario General del gremio, dijo que la discusión salarial es de carácter urgente.

“Esperemos que no pase lo mismo que en el último encuentro paritario que nos convocaron un día antes del cierre de liquidación y no hay propuesta salarial si no es discutida con los trabajadores”, expresó.

Sobre las exigencias paritarias del sector, el dirigente mencionó que “la recuperación del poder adquisitivo desde noviembre del 2023 y durante el primer semestre del año, cómo seguimos trabajando con los pases a planta permanente y estabilidad laboral y de qué manera proyectamos el último trimestre del año para poder recomponer el salario”.

Finalmente, Muntes manifestó que el 85% de los trabajadores a los que representa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no llegan a la suma mínima para no ser pobres en Argentina. (Fuente: APF)