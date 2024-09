“Necesitamos una propuesta que recomponga el salario”, reiteran desde Agmer

El secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Guillermo Zampedri, se pronunció sobre la situación salarial de los docentes y enfatizó el gremio “tiene voluntad de diálogo. Pero necesitamos una propuesta que recomponga el salario, que vaya a activos y jubilados”.

“No diferenciamos entre activos y jubilados. Hablamos de trabajadores de la educación”, declaró.

Además, criticó las propuestas del gobierno: “No queremos montos en negro. Todo monto en negro no le llega a los jubilados, desfinancia a la Caja, y esto ocurre en tiempos en que se aumentan los aportes. Parece un chiste”.

Zampedri hizo un llamado a la urgencia de la situación: “Esto se resuelve con plata. Se destraba con plata, con propuestas que recompongan los salarios. En los nueve meses del gobierno de Milei y Frigerio, la pérdida de los salarios ha sido escandalosa”.

Críticas a la propuesta del Gobierno

En relación a la propuesta presentada por el Gobierno el viernes, Zampedri no dudó en calificarla como insuficiente. “Eso no es una propuesta. Querer pagar $32 mil en negro sobre lo que se había rechazado por amplísima mayoría en el congreso de Agmer no es propuesta”, aseguró.

Además, destacó que la paritaria nacional anterior actualizó el Fondo de Incentivo Docente en $28,700, mientras que la inflación ha alcanzado un 207%. “¿Te parece que se puede recomponer el Fonid $32 mil, con inflación del 207%? Seamos serios”, cuestionó durante el programa radio Puro Cuento.

Zampedri también hizo referencia a los legisladores que no comprenden la situación de los docentes. “Le voy a explicar a ese diputado”, dijo, aludiendo a Marcelo López, presidente de la Comisión de Legislación General. “No sé cómo se llama. La realidad es esta”, agregó, cuestionando su falta de conocimiento sobre el tema.

Fracaso en la negociación

El secretario gremial reconoció que la negociación se tornó complicada. “Creo que es la primera vez que una negociación en el marco de una conciliación judicial fracasa. Nosotros planteamos recomponer verdaderamente el salario de los trabajadores”, manifestó.

Zampedri explicó que, a pesar de las reuniones, no se llegó a un acuerdo satisfactorio. “En los últimos días se concretó una oferta que en la mayoría de los departamentos consideraron que no era suficiente. Rechazaron 13 departamentos y aceptaron 4”, comentó.

Finalmente, advirtió sobre el impacto de la propuesta en los salarios más bajos. “Para los cargos más bajos del escalafón, la oferta no llega a cubrir los $40 mil que era la suma en negro. Muchos compañeros cobrarían menos que el mes anterior con esta propuesta. Por eso se rechazó”, concluyó. (Con información de Entre Ríos Ahora)