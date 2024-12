“Paso Cerrito es una zona caliente porque es la bajada de ruta 14 que conecta con Paraguay”

“Paso Cerrito es una de las unidades que más trabaja porque es una zona caliente, es la bajada de la ruta 14 de quienes vienen y van hacia el norte, que conecta con Paraguay, el gran sector productor de marihuana y cocaína”, comunicó a Elonce el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, tras el secuestro de 74 kilogramos de marihuana, que se hallaron ocultos en un vehículo durante un control policial en el puesto caminero que limita con Corrientes.

“En un control aleatorio, los policías pararon una camioneta procedente de Misiones y, gracias a Jana –una perra especialista en la detección de drogas- marcó olores a sustancias ilícitas en el doble fondo de la Chevrolet Montana. Se hallaron 147 panes de marihuana que un hombre traía desde Montecarlo y con destino a Buenos Aires”, especificó el ministro.

Balance anual

Las declaraciones de Roncaglia fueron en el marco del balance anual tras la elección de los jefes de Policía y Servicio Penitenciario y al que calificó como “muy positivo”. “Fue un año de mucho trabajo porque queremos una Policía visible al vecino y de proximidad porque hoy caminan de a dos y cuentan con su uniforme de verano”, evaluó.

Reconocimiento a los policías que detectaron el cargamento de marihuana en Paso Cerrito. (foto: Elonce)

En la oportunidad, repasó que, en el año, se desarrollaron “casi mil allanamientos por narcomenudeo y 700 detenidos por drogas; además de 5.941 detenidos en todo el año en el ámbito provincial y el secuestro de 300 millones de pesos y 120 mil dólares”.

“El dinero incautado por Policía queda a disposición de la Justicia para su decomiso; después es entregado a la fuerza para la compra de vehículos, tecnologías y un porcentaje se entrega a los centros de atención de prevención de las adicciones”, comunicó el ministro.

En relación al lanzamiento del operativo Verano Seguro, mencionó que se desarrolló el Concordia y fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, “para cuidar nuestras rutas porque pasarán muchos turistas para cruzar a Brasil y Uruguay”. “Se dispondrán 500 policías a las departamentales para más controles en las rutas, para que no se conduzca en exceso de velocidad, que no se consuma alcohol ni sustancias ilegales, que no se violen las normas de tránsito para evitar accidentes”, fundamentó.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia. (foto: Elonce)

“Este año, lamentablemente, se registraron más de 106 fallecidos en accidentes de tránsito”, reveló el ministro.

La situación en la cárcel de Paraná

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario, Aníbal Miotti, se refirió al secuestro de 150 gramos de cocaína que pretendieron ingresar a la cárcel de Paraná en una bolsa de

.

“Una de las batallas que tenemos a diario en las unidades penales es combatir el ingreso de estupefacientes y telefonía por diversos modos; es un trabajo diario que se realiza a través de las requisas, pero suele haber situaciones que no son detectadas”, indicó.

Consultado a Miotti por el conflicto suscitado el mes pasado en la cárcel de Paraná, éste acotó que se trató “de una medida que adoptaron los internos y en el día solucionada bajo un petitorio”. De acuerdo a lo que explicó, los presos pedían “la restitución de las visitas de familiares y amigos, pero nos mantuvimos firmes en esa posición y hoy siguen bajo ese régimen”. “Si se les facilitó una carpa para que tengan una mayor cantidad de visitas”, aclaró al respecto.