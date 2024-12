Niño maltratado por sus padres en Paraná: “Tenía graves lesiones en la cabeza y el rostro”

Niño maltratado por sus padres.En un grave hecho de violencia familiar ocurrido en Paraná, la Policía detuvo a los padres biológicos de un niño de dos años que estaba siendo maltratado físicamente. La denuncia fue realizada en la Comisaría Quinta, donde un familiar del menor alertó sobre las lesiones que sufría el niño, lo que permitió iniciar una rápida intervención por parte de las autoridades.

Según informó el jefe de la Comisaría Quinta, Diego Cuevas, a Elonce, fue un familiar cercano quien efectuó la denuncia: "Si no hubiera sido por este familiar, este caso no se habría conocido", aseguró Cuevas. También destacó que no se tenía constancia de que alguna institución médica hubiera informado sobre las lesiones del niño.

La denuncia fue respaldada por fotografías que mostraban las marcas visibles de violencia en el cuerpo del niño, específicamente en la cabeza y el rostro. "Las imágenes evidenciaron claramente los signos de maltrato", explicó Cuevas, añadiendo que el caso fue tratado con urgencia para evitar mayores daños al menor.

La situación fue rápidamente escalada a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo del Dr. Cristian Giunta, quien solicitó y obtuvo las órdenes de detención para los padres del niño. Con la autorización judicial en mano, efectivos policiales se dirigieron al domicilio de la familia, ubicado en la calle Los Jilgueros, donde detuvieron a ambos acusados.

Padres detenidos

Tras las diligencias pertinentes, los padres fueron arrestados y trasladados a la Alcaidía local, quedando a disposición de la fiscalía que lleva adelante la investigación.

En cuanto al bienestar de los menores, el niño de dos años y su hermano de 10 años fueron rescatados del hogar y trasladados bajo el cuidado de la División Minoridad y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Posteriormente, ambos menores fueron entregados a su tía, quien asumirá su custodia y protección mientras avanza el proceso judicial.