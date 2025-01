Incautaron en Paraná un automóvil con pedido de secuestro en Buenos Aires

Un automóvil que tenía pedido de secuestro en Buenos Aires fue interceptado y secuestrado en Paraná, tras ser detectado en en el departamento Diamante. El vehículo, un VW Gold Trend, presentaba daños.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría de Colonia Ensayo observó que el vehículo ingresaba a una estación de servicio en Diamante. Al intentar detenerlo, el automóvil salió rápidamente del lugar. La patrulla siguió al vehículo, que ya había llamado la atención debido a su mal estado y la patente colocada de forma incorrecta.

“Tras verificar el dominio del auto mediante el sistema de registro, se descubrió que tenía pedido de secuestro desde Buenos Aires”, dijo Alejandro Villarreal, a cargo de la patrulla de Calle a Elonce.

Inmediatamente, se informó al 911 y se implementó un operativo cerrojo. Finalmente, el vehículo fue detenido en la calle Gutiérrez de Paraná.

VW Gold Trend

“El conductor, quien no presentó documentación del vehículo, adujo que el auto pertenecía a un familiar que lo había comprado recientemente”, dio y sumó que “según su versión, no pudo precisar si la compra se realizó en Rosario o Rafaela. Aunque no se opuso a la detención, la falta de documentación y la situación irregular del vehículo”.

