Hallaron muerta en la casa de su tío a una joven que era buscada hace una semana

Encontraron muerta a una joven que buscaban hace una semana en Tucumán. El hallazgo tuvo lugar en una fosa en la parte trasera de la casa de su tío, en el barrio Cristo Rey de Concepción. La víctima, de 22 años, fue encontrada por su padre, quien tuvo un presentimiento que lo llevó al lugar.

Según informaron fuentes locales, el padre había denunciado la desaparición de su hija el pasado lunes, cuando dejó su casa y no regresó. Tras una intensa búsqueda, y con el alerta de denuncias por un fuerte olor proveniente del lugar, el padre encontró el cuerpo de su hija.

"Me mandaron un mensaje en el que me aseguraban que a mi hija la habían visto en la casa de su tío. Entré, él no estaba y algo me hizo presentir que ella estaba en ese lugar", expresó el padre.

El principal sospechoso del caso es el hombre de 34 años, pareja de la tía de la víctima, quien fue detenido en la terminal de La Rioja cuando intentaba escapar en un micro de larga distancia. Vecinos comentaron que el hombre se encontraba nervioso y había presentado actitudes sospechosas en los últimos días. (Clarín)

