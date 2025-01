Adolescente hallada en Paraná: descartan intento de secuestro y aclaran por qué se fue de su casa

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informó que fue localizada la adolescente J.M.S.B. Elonce consultó al jefe de la comisaría décima de Paraná los motivos por los cuales la menor se había ausentado del seno familiar, tras lo cual se descartó el intento de secuestro.

“Mi hija salió a las 16 a tomar unos tererés con una amiga y no regresó a casa”, había confirmado su madre, Graciela Bracho; y a Elonce contó que el 31, a la noche, junto a su otra hija, la esperaron para recibir juntas el año nuevo, pero la adolescente no llegó. Finalmente, este jueves, se confirmó que la adolescente fue localizada en buen estado de salud.

“Una mujer manifestó en sede policial este miércoles, en horas de la tarde noche, que su hija se había retirado del domicilio por una discusión que mantuvo con la menor, quien se fue y le dijo que ya regresaba, pero se ausentó más de 24 horas del domicilio”, explicó a Elonce el jefe de comisaría décima, Lucas Acosta. En el marco del pedido de búsqueda, se dio intervención a la División Minoridad, se irradió el pedido de localización y se realizaron las tareas de rigor.

Descartaron intento de secuestro

Se recordará que, en diálogo con Elonce, la mujer había revelado que recibió un llamado telefónico para exigir el pago de un rescate. “Esta madrugada me llamaron por teléfono, con una voz extranjera, como de colombianos o ecuatorianos, diciendo que pague el rescate y escuchaba el llanto de una chica y corté, pero no me volvieron a llamar”, especificó.

Al respecto, el comisario indicó que “cuando se envió al personal policial para entrevistarla por esta situación en particular, la mujer indicó que su hija ya se había hecho presente en el domicilio”.

Lucas Acosta, jefe de comisaría décima. (foto: Elonce)

Al respecto, el comisario apuntó que “estas situaciones sobre aprovechadas por personas de mal vivir que, continuamente, están a la expectativa de hechos de estas características para cometer algún tipo de estafa; se aprovechan de los sentimientos de los padres, que mantienen todas sus intenciones de reencontrarse con sus hijos”.

“La menor indicó que se encontraba en la casa de una amiga y que solo se había ausentado por una cuestión interna que mantenía con la madre: una discusión familiar”, reveló Acosta.

Finalmente, el funcionario policial aclaró que la adolescente iba a ser trasladada para ser revisada por el médico policial y luego al Copnaf, junto a su madre y personal de la Comisaría de Minoridad.