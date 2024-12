Vecinos denunciaron la falta de agua en barrio Padre Kolbe y exigieron soluciones

Vecinos de Barrio Padre Kolbe de Paraná denunciaron, a través de Elonce, que desde este lunes a las 18 no cuentan con el servicio de agua potable; exigen respuestas al municipio, más precisamente, a la subsecretaría de Obras Sanitarias.

“Desde agosto, los fines de semana, no tenemos agua y, hace dos semanas, el servicio empezó a cortarse todos los días a la noche, por ende, los tanques no llegar a cargarse por la baja presión que hay en el día”, explicó a Elonce una de las vecinas, Marisol. “Vinieron dos veces a medir la presión de agua, pero no tenemos mejoras”, se quejó.

“Tenemos los pagos del impuesto municipal al día, entonces, pedimos al municipio que atienda nuestra problemática”, sentenció la damnificada por la falta del servicio.

“Pedimos que por favor aborden el problema, seriamente; y que se controle el mal uso del servicio y hagan algo”, insistió la vecina, en representación de todos los afectados por la falta de agua.

En la oportunidad, la vecina dio cuenta de las “excusas” de parte de la subsecretaría de Obras Sanitarias: “que la zona es muy alta y que San Agustín consume mucha agua, pero estos no fueron de tanto calor como para que haya un consumo excesivo”, indicó. “Llamamos al 147 y, depende quien atiende, es la respuesta que nos dan”, cuestionó Marisol al sentenciar: “Si hay una problemática, que la informen”.

Los vecinos denunciaron que, a las 18 del lunes, se cortó el servicio de agua potable y afecta a los vecinos de las inmediaciones de calles Virrey Vieytes, Gutiérrez, Montiel y Quesada.