Transporte público y desalojo en Parque Costero, los temas tratados en la Asamblea Ciudadana

Se llevó a cabo una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana Vecinalista en la sede ubicada en calle Francisco de Bueno, en Paraná. Fue en la noche del lunes. El tema principal fue la audiencia pública por el nuevo pliego del transporte público que se trabaja en el Concejo Deliberante.

Alicia Glauser valoró que la audiencia pública fue “buena”. En esa sintonía, agregó: “Fuimos escuchados. Nos hubiera gustado hablar más porque cinco minutos es muy poco, pero en general todos planteamos lo que habíamos acordado en reuniones. Necesitamos un buen transporte. Creemos que la ciudad tiene que tener un transporte que sea digno”.

Alicia Glauser. Foto: Elonce

Además, agregó: “Habría que preguntar qué va a pasar con esta empresa, que cada vez está peor el servicio”.

En relación al nuevo pliego, manifestaron: “Creo que se debe hacer un estudio de recorridos. Habría que hacer una encuesta de origen y destino porque debemos saber qué barrios son los más necesitados para el transporte”.

“Hubo muchas propuestas, la intendenta nos escuchó y luego quedó plasmado todo lo que se dijo en principio”, sostuvo.

Problemas en el Parque Costero

Cristian Maldonado, que vive en la zona hace 73 años, fue a la Asamblea Ciudadana Vecinalista y argumentó que fue desalojado a la fuerza: “Veníamos con un problemita, que fue lo que destapó todo esto. Ellos aluden que el galpón es de ellos (en referencia a José María Armándola e hijos). Pero no lo es, es mío”.

Cristian Maldonado. Foto: Elonce

“Queremos una solución para que paren. Ahora no podemos entrar al balcón y lo poquito que quedaba, se lo sacaron”, señaló. Luego, expuso: “El único daño que hemos hecho es trabajar. Queremos llegar a un arreglo y estar tranquilos. No podemos salir a pescar porque no sabemos qué va a pasar mañana”.