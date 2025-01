Testimonios de ganadores del preselectivo del Pre Mate en Paraná: “Estamos felices”

Se llevó a cabo la primera jornada del preselectivo del Pre Mate en la ciudad de Paraná este miércoles por la noche. Se confirmaron los primeros ganadores que pasaron a la instancia decisiva por un lugar en la Fiesta Nacional el 7 y 8 de febrero. Elonce dialogó con ellos.

Gonzalo Minino y Alejandra Pereyra fueron afortunados y pasarán a la instancia final del Pre Mate: “Por suerte se nos dio. Venimos a participar del Pre Mate. Somos de Federal y tuvimos la suerte de poder ganar en pareja de baile tradicional”.

Gonzalo Minino y Alejandra Pereyra. Foto: Elonce

“Todavía no caigo. Cuando llegue a casa voy a caer de que pasamos. Los dos hace muchísimo tiempo nos dedicamos a la danza. Allá tenemos el Festival de Chamamé, siempre con nuestro litoral. En febrero, de paso que esta la Fiesta Nacional del Mate, también tenemos en esa fecha el Festival Nacional del Chamamé. Estamos felices y agradecidos con la oportunidad”, agregaron.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

La directora de Grito Sagrado, Denise Lescano, sostuvo: “Estamos muy contentos junto con ‘Colo’ Lescano. Estamos felices de representar a Paraná en un festival tan importante como la Fiesta Nacional del Mate”.

Denise Lescano. Foto: Elonce

Alejandro Ledesma, oriundo de San Benito e integrante de Grito Sagrado, compartió su experiencia y la felicidad por pasar a la otra fase: “Fue todo muy lindo y es un placer pisar el tremendo escenario como el Teatro 3 de Febrero. Es una hermosa propuesta que trajo el grupo con una chamarrita. Estamos contentos de pasar a la final, ahora a esperar al mes de febrero”. Además, agregaron: “Creo que el premio más grande es poder participar y presentar el trabajo de uno, con la chamarrita que trae el recuerdo de los ladrilleros, de los que hacen tejas. Ya ganar es un extra”.

Alejandro Ledesma. Foto: Elonce

Testimonio del público

“Hermosa ha sido velada y los artistas que se presentaron en escena. La tarea del jurado no ha sido fácil”, sostuvo una mujer.

Foto: Elonce

Otro hombre resaltó: “Es un espectáculo realmente valioso y de mucha jerarquía. Me gustó porque se dio participación a mucha gente, cosa que es importante. No es solamente Paraná sino que también Diamante, Cerrito, San Benito, etc. Es hermoso ver cómo se reúne la gente del folclore y conviven de esta manera”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

“Nos quedamos asombrados porque los chicos fueron cuatro parejas y estuvieron parejos. Siempre hay uno que tiene que darle la mención”, comentó una mujer.