Show de música, muestra de arte y gastronomía, la propuesta en Babilonia

Se desarrolló la tercera edición de un encuentro cultural en Babilonia que contó con un show de música, muestra de arte y gastronomía.

Nancy Larrat, en primer lugar, indicó a Elonce: “Traje obras hechas en diferentes tamaños y materiales, predominando acrílicos y óleos”.

Nancy Larrat. Foto: Elonce

“La noche está ideal. Traje un mural móvil, de dos por tres metros, que pertenece a una serie de tres murales que expuse en 2013”, remarcó.

“La amistad y el conocernos hizo que se abriera esta casa para exponer mis obras. Me lo ofrecieron y estoy encantada, porque los artistas siempre estamos buscando compartir lo que hacemos a oscuras”, señaló.

Asimismo, sostuvo: “Estoy muy admirada por este espacio y por la oportunidad de exponerlo”. Además, adelantó: “Va a haber una variación de arte, que va a estar muy bueno”.

Emi Cersofio. Foto: Elonce

Sobre Babilonia, la cantante Emi Cersofio sostuvo: “Es un espacio bastante bueno. El teatrero, que estaba gestionando las fechas, me invitó y me encantó. Es mi barrio porque vivo en Bajada Grande. La propuesta que sea fusión con arte y el río. Hoy me traje unas versiones brasileras. Es algo nuevo para mí”. También valoró que “está bueno conocer otros espacios y otra gente. Eso me motiva”.

Foto: Elonce

“Abrimos nuestra casa para compartir con la gente de Paraná. Es una interesante propuesta artística con Emi Cersofio y Nancy Larrat con las obras. La idea es poder mostrar lo que tienen y compartir una buena comida”, comunicó uno de los organizadores.