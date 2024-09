Se conoció el estado de salud de niña que sufrió quemaduras por experimento escolar

Permanece internada y a la espera de más estudios, la niña de nueve años que sufrió quemaduras en el rostro durante un experimento en su clase de laboratorio en Nogoyá. El incidente ocurrió en su escuela, donde la menor participaba en una actividad denominada "La serpiente del faraón", que consiste en mezclar bicarbonato, alcohol y arena. Durante el experimento, un accidente provocó una explosión que la quemó.

El estado de salud de niña que sufrió quemaduras

Este sábado, Elonce dialogó con Luis Godoy, el padre de la niña, quien proporcionó detalles sobre su estado de salud. "Ahora está en sala de Cuidados Intermedios con el rostro inflamado. El cirujano indicó que permanecerá así entre 10 y 15 días tras salir del quirófano, donde se le retiró la piel quemada", explicó Godoy.

Godoy destacó que la niña aún no puede abrir bien los ojos, por lo que se le realizará una revisión con un oftalmólogo. “Resta esperar a que empiece a evolucionar para ver también el estado de su oído izquierdo”, añadió.

Hospital San Roque - Elonce

Acto seguido, el papá mencionó que tiene dos hijos más y que su familia está enfrentando la situación con el apoyo de la comunidad. "Estamos recibiendo mucha ayuda a través de transferencias de personas solidarias, algo fundamental para afrontar los gastos y lo agradecemos de corazón. Ya pasaron cuatro días y aún nos queda un largo camino por recorrer", señaló.

El padre describió cómo la niña ha enfrentado el desafío: "Desde el primer día ha estado firme y su actitud es positiva. Solo lloró una vez cuando le pidió al cirujano que no le cortara el pelo, y el cirujano cumplió su deseo".

Hospital San Roque - Elonce

Cómo ocurrió el accidente

Sobre el momento del accidente, Godoy relató que la maestra de la niña encendió el fuego para el experimento, pero accidentalmente dejó abierta una botella de alcohol, lo que llevó a que el líquido se derramara sobre el rostro de la niña. "La señorita le decía que cerrara los ojos para apagar el fuego", contó el padre.

Respecto a la respuesta de la escuela, mencionó que hasta el momento no han recibido más novedades. "Llamaron el primer día para preguntar cómo se encontraba, pero no hemos tenido más contacto", explicó.

Por el momento, la familia sigue enfrentando el día a día. Godoy viaja en su vehículo particular para estar cerca de su hija en el hospital. "Esperamos que se recupere completamente. Si no logra regenerar la piel, podría necesitar una intervención quirúrgica para un trasplante, pero ojalá eso no sea necesario", concluyó.

Finalmente, agradeció el apoyo recibido y pidió cadena de oración para la pronta recuperación de la niña, quien, a pesar de su delicada situación, mantiene una actitud positiva ante la adversidad.