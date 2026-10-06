Reemplazaron una colectora cloacal y repararon un desagüe pluvial en calle Bavio

El reemplazo de una colectora cloacal en calle Bavio permitió solucionar un hundimiento detectado entre Italia y Libertad. También repararon un desagüe pluvial y una conexión de agua potable. El tránsito quedó habilitado, aunque recomendaron circular con precaución.
El reemplazo de una colectora cloacal en calle Bavio finalizó en el tramo comprendido entre Italia y Libertad, donde se habían iniciado trabajos tras detectarse un hundimiento en la calzada asfáltica. Concluida la intervención, se rehabilitó el tránsito vehicular.
Personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias trabajó sobre una avería localizada en un caño colector de 250 milímetros, encargado de recibir los líquidos cloacales domiciliarios de ese sector.
Como parte de las tareas, se reemplazaron 10 metros de la colectora y se realizaron trabajos de limpieza y desobstrucción de la red sanitaria.
Reparaciones y recomendación a conductores
En forma paralela, personal del área de Conservación Vial intervino en la reparación del sistema de desagüe pluvial existente en la zona. Además, aprovechando el desarrollo de las obras, se reparó una conexión domiciliaria correspondiente al servicio de agua potable ubicada en calle Bavio al 230.
Si bien el tránsito ya quedó normalizado entre Italia y Libertad, desde el municipio recomendaron a los automovilistas circular con precaución por el sector. Durante las próximas horas continuarán las tareas necesarias para completar la reconstrucción de la carpeta asfáltica afectada por las intervenciones.