Quini 6 de $892 millones en Paraná: “Es una emoción muy grande; estoy como shockeada”

Quini 6 en Paraná

Un apostador que jugó su boleta en Paraná, ganó más de $892.157.000 en el pozo Tradicional del Quini 6. Acertó los números 16, 20, 21, 24, 28 y 34. El mismo confeccionó su ticket en la agencia situada en calle Bartolomé Zapata 1108.

La dueña de la misma, Stellia Maris Passi, se mostró muy emocionada ante las cámaras de Elonce. “No lo puedo creer, después de tantos años es como si me gratificaran, porque hace como 30 años que tengo la agencia”, expresó casi entre lágrimas.

La agencia donde se vendió la boleta ganadora del Quini 6. Elonce

Recordó que vendieron la boleta de un premio relevante del Quini 6 “cuando vivía mi marido”, en tiempo que “recién empezaba” este juego.

Cómo se enteró

Stellia comentó en declaraciones a Elonce que anoche “los vecinos venían a saludarme y yo no entendía nada. Estaba haciendo una pizza con mi prima. Empezaron a hablarme y a felicitarme. No podía creer lo que me estaba pasando”.

Stellia Maris Passi. Elonce

“Es una emoción muy grande, estoy muy feliz y ojala la persona que lo haya sacado lo sepa aprovechar muy bien”, expresó antes de aclarar: “No sé quién es porque pasa por acá gente que no es del barrio. Tengo clientes fijos, pero no sé quién es”, aseveró.

Estimó que también el ganador podría ser alguien que jugó estos números al pasar por la agencia porque es una calle muy transitada. “Quien sea, con tanta plata, es mejor no decirlo. Es algo increíble, estoy muy emocionada”, insistió. Y completó admitiendo: “Estoy como shockeada”.

