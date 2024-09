Presunta mala praxis: solicitarán que se impida el ejercicio profesional al médico que operó a Facundo

Facundo, el niño de tres años que sufrió graves complicaciones tras una operación de amígdalas y adenoides, continúa internado en estado crítico en el Sanatorio del Niño de Paraná. Mientras su familia espera por un milagro, ante la Justicia entrerriana se tramitan las primeras medidas para avanzar en la investigación por presunta mala praxis contra un médico otorrinolaringólogo.

Los abogados querellantes, Miguel Ángel Cullen y Patricio Nicolás Cozzi, quienes tomaron intervención en la causa en representación de los padres de Facundo, anticiparon a Elonce que solicitaron a la Justicia provincial “que se le impida el ejercicio profesional, al menos, preventivamente, para evitar mayores daños”.

“La investigación que se lleva adelante, de manera muy seria y con celeridad, desgraciadamente, está comprobando y demostrando que, lo que la familia comentó como sospecha, se está tornando una realidad”, comunicó Cullen al dar cuenta del acompañamiento a los padres de Facundo a través de los reclamos judiciales correspondientes.

“Pedimos que se le impida el ejercicio profesional, al menos, preventivamente, para evitar mayores daños”, adelantó el querellante y fundamentó: “Son medidas extremas que hay que evaluar bien, pero ese fue el encargo que nos hizo la familia”.

“Si soy un paciente y el médico que me va a operar, aun cuando todo haya salido de forma perfecta, está sometido a un grado de presión que generó esta denuncia, acaso no sería conveniente, no porque sea culpable, sino porque ¿está en condiciones de tener la cabeza fría para operar?”, se preguntó el abogado y argumentó que el pedido de interrupción del ejercicio profesional es “por el solo estrés que generaría la fuerte presión de estos días”.

Nuevas denuncias contra el médico

En la oportunidad, Cullen reveló a Elonce que “el caso de Facundo disparó una cantidad de denuncias, que ya estaban realizadas en la Justicia y en otros ámbitos administrativos, siempre referidos a la misma persona”; también dio cuenta de nuevas denuncias que empezaron a hacerse ayer.

“Fue un horror lo que sucedió con Facundo; pasan los días y nos enteramos de hechos que, si bien no sabemos la verosimilitud, hay mucha gente que vivió alguna mala experiencia”, completó Cozzi al destacar “la pertinencia” de las nuevas denuncias.

Cullen y Cozzi comentaron que ya tomaron contacto con algunos de los abogados que llevan adelante esos casos.

Los querellantes confiaron a Elonce que se mantienen en contacto permanente con Fiscalías de Paraná y La Paz “para que no se pierda la prueba que se necesitan ante la premura de estos casos”.

Y anticiparon que, entre miércoles y jueves, comenzarían a recabar los testimonios para establecer “lo que se conoce en términos médicos de lo que sucedió el día” de la intervención quirúrgica a Facundo.

De hecho, Elonce pudo confirmar que este martes se concretó en la Clínica del Sol de Bovril -donde fue operado Facundo- una medida judicial proveniente de la UFI de Paraná, la cual solicitaba el secuestro de DVR donde se almacenan registros fílmicos de ese nosocomio. (Elonce)